روستو لحم بالعسل...

نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضير روستو اللحم مع الصلصة والبرتقال والعسل، لتحضريه في مطبخك وفقا لموقع «وصفة هنية».
المكونات
2 حبة روستو صغيرة الحجم من لحم الضأن
2 حبة برتقال
2 ملعقة صغيرة عسل
2 ملعقة صغيرة خردل حب محضر على الطريقة التقليدية- حسب الرغبة ملح وفلفل أسود.
2 ملعقة كبيرة زيت الفستق
طريقة التحضير
- يُسخن الفرن إلى درجة حرارة 180 مئوية، يُمسح لحم الضأن بواسطة مناديل المطبخ.
- تُقطع حبة واحدة من البرتقال إلى شرائح وتُرص على شكل طبقة في صينية شواء صغيرة كبطانة للحم الضأن ونضع معها الفطر.
- يُبشر البرتقال المتبقي فوق لحم الضأن، ويُحفظ عصيره للصلصة، يُشوى لحم الضأن لمدة 20 دقيقة، يُصب العسل فوق لحم الضأن، ثم يُفرد الخردل.
- يشوى لمدة عشر دقائق إضافية حتى يصل إلى درجة متوسطة النضج، يُنقل الروستو الصغير وشرائح البرتقال المكرملة وقطع الفطر إلى طبق دافئ.
- بواسطة ملعقة خشبية، تزال أي رواسب دسمة في صينية الشواء لتفكيكها، ثم يُضاف عصير برتقالة واحدة ويُقلب وتُضاف قطرة من الماء عند الحاجة للحصول على صلصة لذيذة تُقدم مع لحم الضأن.
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