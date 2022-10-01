روستو لحم بالعسل

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ اليوم طريقة تحضير روستو اللحم مع الصلصة والبرتقال والعسل، لتحضريه في مطبخك وفقا لموقع «وصفة هنية».

المكونات

2 حبة روستو صغيرة الحجم من لحم الضأن

2 حبة برتقال

2 ملعقة صغيرة عسل

2 ملعقة صغيرة خردل حب محضر على الطريقة التقليدية- حسب الرغبة ملح وفلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة زيت الفستق