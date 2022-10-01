كرواسون بالدقيق الأسمر

القاهرة - بوابة الوسط

الكرواسون من المعجنات الشهية واللذيذة التي يحبها الجميع، لذلك نقدم إليكِ طريقة تحضيرها بسعرات حرارية قليلة للحفاظ على حميتك الغذائية وذلك وفقًا لموقع «حياتك».

المكونات

4 أكواب دقيق أسمر

كوب ماء دافئ

كوب ونصف حليب

ملعقة كبيرة خميرة

1/2 كوب سكر

¼ كوب زبد سائل

بيضتان