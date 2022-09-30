كيك التمر الشهي...

نقدم إليك طريقة تحضير كيك البلح الشهي والمغذي، تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وقدميها لأسرتك من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «حياتك».
المكونات
كيلو بلح رطب مقشر ومقطع نصفين
كوب زبدة مذابة
كوب سكر
كوب دقيق
5 حبات بيض
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة بيكنغ بودر
ملعقة كبيرة قرفة بودر
طريقة التحضير
- في وعاء يتم خفق الزبدة مع ½ كوب سكر ويتم وضع الخليط بعد الخفق في الصينية ويرص البلح فوق الخليط.
- يخفق البيض مع الفانيليا ونصف كوب سكر ثم إضافة الدقيق والبيكنغ بودر وخلطهم معا ويسكب الخليط فوق البلح.
- يدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 إلى 40 دقيقة، ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد، ثم تقلب ويرش القرفة على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.
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