كيك التمر الشهي

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير كيك البلح الشهي والمغذي، تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وقدميها لأسرتك من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «حياتك».

المكونات

كيلو بلح رطب مقشر ومقطع نصفين

كوب زبدة مذابة

كوب سكر

كوب دقيق

5 حبات بيض

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة كبيرة بيكنغ بودر

ملعقة كبيرة قرفة بودر