Atwasat

كيك التمر الشهي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 30 سبتمبر 2022, 10:15 صباحا
كيك التمر الشهي
طريقة سهلة وسريعة لكيك التمر المغذي (الإنترنت)
alwasat radio

نقدم إليك طريقة تحضير كيك البلح الشهي والمغذي، تعلمي الطريقة معنا وأعديها بنفسك وقدميها لأسرتك من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «حياتك».

المكونات
كيلو بلح رطب مقشر ومقطع نصفين
كوب زبدة مذابة
كوب سكر
كوب دقيق
5 حبات بيض
ملعقة صغيرة فانيليا
ملعقة كبيرة بيكنغ بودر
ملعقة كبيرة قرفة بودر

طريقة التحضير
- في وعاء يتم خفق الزبدة مع ½ كوب سكر ويتم وضع الخليط بعد الخفق في الصينية ويرص البلح فوق الخليط.
- يخفق البيض مع الفانيليا ونصف كوب سكر ثم إضافة الدقيق والبيكنغ بودر وخلطهم معا ويسكب الخليط فوق البلح.
- يدخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 30 إلى 40 دقيقة، ثم تخرج من الفرن وتترك حتى تبرد، ثم تقلب ويرش القرفة على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها

وداعا «هنا لندن».. إذاعة «BBC العربية» تغلق أبوابها
ألمانيا تخصص صندوقا بمئتي مليار يورو تحسبا لـ«حرب الطاقة»

ألمانيا تخصص صندوقا بمئتي مليار يورو تحسبا لـ«حرب الطاقة»
قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب

قطارات العقد المقبل.. اهتمام أكبر بخصوصية الركاب
شاهد: الإعصار «إيان» يخلف «أضرارا كبيرة» في فلوريدا

شاهد: الإعصار «إيان» يخلف «أضرارا كبيرة» في فلوريدا
لموقفه من الحرب.. كراكوف: روجر ووترز «شخص غير مرغوب فيه»

لموقفه من الحرب.. كراكوف: روجر ووترز «شخص غير مرغوب فيه»
فنلندا تحظر على الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية دخول أراضيها

فنلندا تحظر على الروس الحاملين تأشيرات سياحة أوروبية دخول أراضيها
تعرف إلى أول رائدة فضاء أوروبية تقود محطة الفضاء الدولية

تعرف إلى أول رائدة فضاء أوروبية تقود محطة الفضاء الدولية
روسيا ستصادق على ضم مناطق أوكرانية الجمعة

روسيا ستصادق على ضم مناطق أوكرانية الجمعة
«التعليم العالي».. إنتاج النخب أم نقيضها؟

«التعليم العالي».. إنتاج النخب أم نقيضها؟
حصد الذرة على أنغام الوازا.. طقس سوداني تتوارثه الأجيال

حصد الذرة على أنغام الوازا.. طقس سوداني تتوارثه الأجيال
بيع سيارة «جيمس بوند» بـ3 ملايين جنيه إسترليني

بيع سيارة «جيمس بوند» بـ3 ملايين جنيه إسترليني
تدهور أعداد نصف أنواع الطيور في العالم

تدهور أعداد نصف أنواع الطيور في العالم
وفاة مغني الراب الأميركي كوليو عن 59 عاما

وفاة مغني الراب الأميركي كوليو عن 59 عاما
اتفاق لإنشاء سكة حديد تربط بين سلطنة عمان والإمارات

اتفاق لإنشاء سكة حديد تربط بين سلطنة عمان والإمارات
محمد الترهوني لصفوف الأهلي بنغازي رسميا

محمد الترهوني لصفوف الأهلي بنغازي رسميا
هل يوقف بنك إنجلترا نزيف الاقتصاد البريطاني؟

هل يوقف بنك إنجلترا نزيف الاقتصاد البريطاني؟
بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية

بايدن يجند القطاع الخاص لمكافحة الجوع وسوء التغذية
رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام

رئيس اتحاد الكرة الليبي السابق عبدالرؤوف السري: بعض مسؤولي الرياضة الليبية أقزام
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
بقلاوة باللوز وماء الزهر
بقلاوة باللوز وماء الزهر
حضري كيكة القهوة والبندق كالمحترفات
حضري كيكة القهوة والبندق كالمحترفات
معكرونة إيطالية بكرات اللحم
معكرونة إيطالية بكرات اللحم
كبدة بانيه بالردة
كبدة بانيه بالردة
حواوشي الدجاج في 3 خطوات
حواوشي الدجاج في 3 خطوات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كفتة دجاج بالأرز
كفتة دجاج بالأرز...
محشي كوسا بالبشاميل
محشي كوسا بالبشاميل...
منسف لحم باللوز
منسف لحم باللوز...
كالماري بالجبن والبقسماط
كالماري بالجبن والبقسماط...
كفتة مغربية بالحامض
كفتة مغربية بالحامض...
المزيد
شوربة السمك بالطماطم
شوربة السمك بالطماطم...
حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة
حضري «ميني بيتزا» لأطفالك في المدرسة...
كيك التمر الشهي
كيك التمر الشهي...
حواوشي الدجاج في 3 خطوات
حواوشي الدجاج في 3 خطوات...
كبدة بانيه بالردة
كبدة بانيه بالردة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط