حواوشي الدجاج في 3 خطوات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير حواوشي الدجاج الشهي وأعديه في مطبخك في 3 خطوات فقط كالمحترفات.

المكونات

¼ كيلو صدور دجاج مفروم

¼ كيلو أوراك دجاج مفروم

100 غرام دهن لية ضاني

حبة بصل مفروم

حبة فلفل أحمر مفروم

كوب معدنوس مفروم

معلقة صغيرة ثوم بودر

رشة جوز الطيب

½ معلقة صغيرة ملح

½ معلقة صغيرة فلفل أسود

معلقة صغيرة بابريكا

معلقة صغيرة شطة

حبة طماطم منزوعة البذور ومقطعة مكعبات

2 عدد فلفل أخضر وـحمر حار مفروم