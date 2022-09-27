معكرونة إيطالية بكرات اللحم

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدم إليكِ طريقة تحضير طبق المعكرونة الإسباجيتي مع كرات اللحم الشهية والخفيفة من المطبخ الإيطالي، تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «حياتك».

المكونات

مكونات كرات اللحم:

500 غرام لحم مفروم.

كوب من فتات الخبز الطازج.

ملعقة كبيرة معدنوس مفروم.

ملعقة كبيرة جبن بارميزان أو شيدر مبشورة.

ملح وفلفل وبهارات (حسب الرغبة).

ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

بيض مخفوق.



مقادير الصوص:

نصف كوب بصل مقطع صغير.

خمسة فصوص ثوم مفرومة ناعم.

ربع كوب زيت زيتون.

خمس حبات طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقتان صغيرتان ملح.

ملعقة صغيرة سكر.

ورق لورا.

150 غرام معجون طماطم.

ريحان مجفف.

ملح وفلفل حسب الرغبة