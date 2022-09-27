Atwasat

معكرونة إيطالية بكرات اللحم

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 05:09 مساء
معكرونة إيطالية بكرات اللحم
طريقة سهلة وسريعة لتحضير سباجيتي إيطالي باللحم (الإنترنت)
alwasat radio

نُقدم إليكِ طريقة تحضير طبق المعكرونة الإسباجيتي مع كرات اللحم الشهية والخفيفة من المطبخ الإيطالي، تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «حياتك».

المكونات
مكونات كرات اللحم:
500 غرام لحم مفروم.
كوب من فتات الخبز الطازج.
ملعقة كبيرة معدنوس مفروم.
ملعقة كبيرة جبن بارميزان أو شيدر مبشورة.
ملح وفلفل وبهارات (حسب الرغبة).
ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
بيض مخفوق.

مقادير الصوص:
نصف كوب بصل مقطع صغير.
خمسة فصوص ثوم مفرومة ناعم.
ربع كوب زيت زيتون.
خمس حبات طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة.
ملعقتان صغيرتان ملح.
ملعقة صغيرة سكر.
ورق لورا.
150 غرام معجون طماطم.
ريحان مجفف.
ملح وفلفل حسب الرغبة

طريقة التحضير
- في إناء عميق، يُوضع اللحم المفروم ويضاف إليه فتات الخبز والبقدونس والفلفل الأسود وبودرة الثوم والبيض وتخلط المكونات جيدا حتى تمام التجانس.
- يُشكل اللحم إلى كرات متوسطة (ستكفي الكمية المذكورة لعمل 12 كرة لحم تقريبا)، وتُغطى وتُحفظ في الثلاجة حتى إعداد الصوص.
- تُوضع مقلاة عميقة على نار متوسطة، ويُسخن زيت الزيتون ويضاف إليه البصل والثوم لمدة دقيقتين، ثم تضاف مكعبات الطماطم والملح والسكر وورق اللورا، وتغطى المقلاة، ويترك الصوص على نار هادئة لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح سميكا وتنضج الطماطم جيدا.
- تضاف صلصة الطماطم والريحان والفلفل الأسود وكرات اللحم للصوص مع التقليب برفق وتغطى لمدة 30 دقيقة حتى تمام نضج اللحم.
- تسلق المكرونة في الماء المغلي بعد إضافة قليل من الملح والزيت، وتوضع في طبق التقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء

قمة نارية في الدوري الأوروبي تجبر إسبانيا على الفوز في البرتغال.. الثلاثاء
ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)

ليبيا تتوج بـ15 ميدالية في افتتاح بطولة أفريقيا لرفع الأثقال (صور)
«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟

«الوطني لمكافحة الأمراض» يجيب.. ما هي أسباب عدم انتظام ضربات القلب؟
منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»

منظمة التجارة تتوقع «ركودا عالميا»
عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز

عملات معدنية وأوراق نقدية وطوابع جديدة في بريطانيا باسم الملك تشارلز
عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»

عالم فيروسات يرسم ملامح نهاية «كورونا»
«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14

«أبل» تحدد وجهتها الجديدة لتصنيع آيفون 14
احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس

احتفالية «أيام الشيخ القطعاني» تختتم أعمال الدورة الأولى في طرابلس
«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية

«في التسعين» يناقش مصير الدوري بعد بيان الأندية
بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية

بوتين يمنح إدوارد سنودن الجنسية الروسية
العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب

العريبي: إلغاء الاحتراف ضروري والعودة لنظام الهواة أمر واجب
رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي

رابطة «الليغا» تعلن موعد كلاسيكو الأرض في هذا التوقيت الليبي
العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات

العملات الرقمية تفقد 40 مليار دولار خلال ساعات
«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة

«فرانس برس»: إيطاليا تخطو إلى المجهول بفوز اليمين المتطرف في الانتخابات العامة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل منتخبنا الأول

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: الفرق بين فوز المنتخب الأولمبي وتعادل ...
تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي

تنزانيا تتسلح بـ3 نقاط قبل مواجهة «فرسان المتوسط» في الودية الدولية ببنغازي
بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب

بوليفيات من السكان الأصليين يتسلقن الجبال لهذا السبب
وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي

وفاة الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حضري فتة مسخن
حضري فتة مسخن
البازين بأسهل طريقة
البازين بأسهل طريقة
كوردن بلو لحم
كوردن بلو لحم
سلطة أصابع الدجاج بالكاتشب والمايونيز
سلطة أصابع الدجاج بالكاتشب والمايونيز
بقلاوة باللوز وماء الزهر
بقلاوة باللوز وماء الزهر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بان كيك بالعسل والموز
بان كيك بالعسل والموز...
محشي كوسا بالبشاميل
محشي كوسا بالبشاميل...
كفتة دجاج بالأرز
كفتة دجاج بالأرز...
منسف لحم باللوز
منسف لحم باللوز...
كالماري بالجبن والبقسماط
كالماري بالجبن والبقسماط...
المزيد
كبدة بانيه بالردة
كبدة بانيه بالردة...
معكرونة إيطالية بكرات اللحم
معكرونة إيطالية بكرات اللحم...
حضري كيكة القهوة والبندق كالمحترفات
حضري كيكة القهوة والبندق كالمحترفات...
بقلاوة باللوز وماء الزهر
بقلاوة باللوز وماء الزهر...
سلطة أصابع الدجاج بالكاتشب والمايونيز
سلطة أصابع الدجاج بالكاتشب والمايونيز...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط