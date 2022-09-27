معكرونة إيطالية بكرات اللحم...

نُقدم إليكِ طريقة تحضير طبق المعكرونة الإسباجيتي مع كرات اللحم الشهية والخفيفة من المطبخ الإيطالي، تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وفقا لموقع «حياتك».
المكونات
مكونات كرات اللحم:
500 غرام لحم مفروم.
كوب من فتات الخبز الطازج.
ملعقة كبيرة معدنوس مفروم.
ملعقة كبيرة جبن بارميزان أو شيدر مبشورة.
ملح وفلفل وبهارات (حسب الرغبة).
ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم.
بيض مخفوق.
مقادير الصوص:
نصف كوب بصل مقطع صغير.
خمسة فصوص ثوم مفرومة ناعم.
ربع كوب زيت زيتون.
خمس حبات طماطم مقشرة ومقطعة مكعبات صغيرة.
ملعقتان صغيرتان ملح.
ملعقة صغيرة سكر.
ورق لورا.
150 غرام معجون طماطم.
ريحان مجفف.
ملح وفلفل حسب الرغبة
طريقة التحضير
- في إناء عميق، يُوضع اللحم المفروم ويضاف إليه فتات الخبز والبقدونس والفلفل الأسود وبودرة الثوم والبيض وتخلط المكونات جيدا حتى تمام التجانس.
- يُشكل اللحم إلى كرات متوسطة (ستكفي الكمية المذكورة لعمل 12 كرة لحم تقريبا)، وتُغطى وتُحفظ في الثلاجة حتى إعداد الصوص.
- تُوضع مقلاة عميقة على نار متوسطة، ويُسخن زيت الزيتون ويضاف إليه البصل والثوم لمدة دقيقتين، ثم تضاف مكعبات الطماطم والملح والسكر وورق اللورا، وتغطى المقلاة، ويترك الصوص على نار هادئة لمدة 30 دقيقة أو حتى يصبح سميكا وتنضج الطماطم جيدا.
- تضاف صلصة الطماطم والريحان والفلفل الأسود وكرات اللحم للصوص مع التقليب برفق وتغطى لمدة 30 دقيقة حتى تمام نضج اللحم.
- تسلق المكرونة في الماء المغلي بعد إضافة قليل من الملح والزيت، وتوضع في طبق التقديم.
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