حضري كيكة القهوة والبندق كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا اليوم إلى طريقة إعداد كعكة القهوة والبندق اللذيذة والمميزة للغاية، التي ستنال إعجاب جميع أفراد أسرتك خاصة عشاق القهوة وذلك وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

كوب دقيق قمح كامل.

ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر.

ملح – رشة.

3 ملاعق كبيرة زبدة قليلة الدسم.

200 غرام سكر فركتوز.

4 بيضات مخفوقة.

ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان مذوبة بماء ساخن.

ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا.

كوب بندق مجروش.

التغليفة.

200 غرام شوكولاتة سوداء مقطعة.

كوب كريمة قليلة الدسم ساخنة.