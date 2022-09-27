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حضري كيكة القهوة والبندق كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 27 سبتمبر 2022, 12:08 مساء
حضري كيكة القهوة والبندق كالمحترفات
كيك القهوة والبندق من أكثر الحلوى التي يقبل عليها الصغار والكبار (الإنترنت)
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تعرفي معنا اليوم إلى طريقة إعداد كعكة القهوة والبندق اللذيذة والمميزة للغاية، التي ستنال إعجاب جميع أفراد أسرتك خاصة عشاق القهوة وذلك وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
كوب دقيق قمح كامل.
ملعقتان صغيرتان بيكنغ باودر.
ملح – رشة.
3 ملاعق كبيرة زبدة قليلة الدسم.
200 غرام سكر فركتوز.
4 بيضات مخفوقة.
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان مذوبة بماء ساخن.
ملعقة صغيرة خلاصة فانيليا.
كوب بندق مجروش.

التغليفة.
200 غرام شوكولاتة سوداء مقطعة.
كوب كريمة قليلة الدسم ساخنة.

طريقة التحضير:
- في وعاء، أخلطي الدقيق، البيكنغ باودر والملح.
أخفقي الزبدة والسكر حتى تحصلي على مزيج كريمي.
أضيفي البيض واخفقي من جديد.
- زيدي مزيج الدقيق تدريجيا مع الخلط المستمر على سرعة منخفضة.
- اسكبي القهوة والفانيليا وقلبي ثم زيدي البندق المجروش وقلبي من جديد.
- ضعي مزيج الكيك في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة ومنثورة بالدقيق.
- اخبزي الكيك في فرن محمى مسبقا على حرارة 180 درجة مئوية لـ35 دقيقة.
- لتحضير التغليفة، ذوبي الشوكولاتة بالكريمة الساخنة واسكبيها على وجه الكيك.

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