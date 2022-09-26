بقلاوة باللوز وماء الزهر

القاهرة - بوابة الوسط

البقلاوة من الحلويات التي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة، تعلمي معنا طريقة تحضير البقلاوة بالبندق واللوز والجوز وأعديها في مطبخكِ كالمحترفات وفقا لموقع «شهية».