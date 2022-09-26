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بقلاوة باللوز وماء الزهر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 04:51 مساء
بقلاوة باللوز وماء الزهر
طريقة تحضير البقلاوة بالبندق واللوز والجوز (الإنترنت)
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البقلاوة من الحلويات التي يقبل عليها جميع أفراد الأسرة، تعلمي معنا طريقة تحضير البقلاوة بالبندق واللوز والجوز وأعديها في مطبخكِ كالمحترفات وفقا لموقع «شهية».

المكونات
عجينة البقلاوة (الرقائق).
زبد.
كوب لوز محمص مطحون.
كوب جوز محمص مطحون.
كوب بندق محمص مطحون.
ربع كوب سكر.
ملعقة صغيرة قرفة ورشة قرنفل.
ماء الزهر أو ماء الورد.
حبات لوز للتزيين.
عسل مخفف بماء الزهر.

طريقة الحشو:
- تخلط المكسرات مع القرفة والقرنفل وتجمع بماء الزهر أو الورد وتترك جانبا.

طريقة التحضير
- تدهن الصينية وترص ورقات عجينة البقلاوة مع دهنها بالزبد بفرشاة بين كل طبقة ٨ طبقات تقريبا، نضع الحشو.
- ويرص باقي الورقات مع دهنها بالزبد، ثم تدهن آخر طبقة وتقطع بسكين حادة وتزين بقطعة لوز أو صنوبر.
- تخبز لنصف ساعة، ثم تخرج من الفرن وتسقى بالعسل وتترك لتتشرب العسل وتصبح جاهزة للتقديم.

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