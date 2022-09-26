سلطة أصابع الدجاج بالكاتشب والمايونيز

القاهرة - بوابة الوسط

سلطة أصابع الدجاج سلطة مميزة جدا غنية بالعناصر الغذائية من بروتينات وفيتامينات ومعادن لذيذة وشهية جدا، تؤكل في كل الأوقات، وتحضر بطريقة سهلة وبسيطة، تعلميها معانا وفقا لموقع «شهية».

المكونات

كابوتشي مقطعة

200 غرام جبنة بارميزان.

2/1 كيلو صدر دجاج مفروم ناعم.

2/1 ملعقة صغيرة: (ملح - بابريكا - بودرة ثوم - بودرة بصل - فلفل أسود - هيل مطحون - زنجبيل بودرة).

كوب دقيق.

بقسماط مطحون.

زيت نباتي للقلي.

بيضة مخفوقة.

ملعقة كبيرة نشاء الذرة.

لتحضير الصوص:

6 ملاعق كبيرة مايونيز.

5 ملاعق كبيرة صوص فرنسي.

4 ملاعق كبيرة كاتشب.