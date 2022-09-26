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سلطة أصابع الدجاج بالكاتشب والمايونيز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 26 سبتمبر 2022, 12:29 مساء
سلطة أصابع الدجاج بالكاتشب والمايونيز
سلطة شهية وغنية بالفيتامينات من الدجاج والكابوتشي (الإنترنت)
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سلطة أصابع الدجاج سلطة مميزة جدا غنية بالعناصر الغذائية من بروتينات وفيتامينات ومعادن لذيذة وشهية جدا، تؤكل في كل الأوقات، وتحضر بطريقة سهلة وبسيطة، تعلميها معانا وفقا لموقع «شهية».

المكونات
كابوتشي مقطعة
200 غرام جبنة بارميزان.
2/1 كيلو صدر دجاج مفروم ناعم.
2/1 ملعقة صغيرة: (ملح - بابريكا - بودرة ثوم - بودرة بصل - فلفل أسود - هيل مطحون - زنجبيل بودرة).
كوب دقيق.
بقسماط مطحون.
زيت نباتي للقلي.
بيضة مخفوقة.
ملعقة كبيرة نشاء الذرة.
لتحضير الصوص:
6 ملاعق كبيرة مايونيز.
5 ملاعق كبيرة صوص فرنسي.
4 ملاعق كبيرة كاتشب.

طريقة التحضير
- نضع الدجاج في وعاء ونضيف نصف كمية البهارات من الملح والفلفل والثوم والبصل الباودر والزنجبيل والهيل والبابريكا، ونخلطهم جيدا، ثم نقوم بتشكيلهم على شكل أصابع متساوية في القياس.
- نخلط الدقيق والنشاء والكمية المتبقية من البهارات جيدا ومن ثم نغمس الدجاج بخليط الدقيق ثم في البيض، ومن ثم في البقسماط.
- في وعاء وعلى نار متوسطة نضع الزيت ونضيف أصابع الدجاج ونتركها لمدة 5 دقائق ثم نقلبها على الوجه الآخر ونتركها أيضا لمدة 5 دقائق حتى تأخذ اللون الذهبي وتصبح مقرمشة ومن ثم نضعها على ورق ماص للتخلص من الزيت الزائد.
- نضع الكابوتشي المقطع في وعاء التقديم ونضيف فوقه أصابع الدجاج المقرمشة وجبنة البارميزان، ثم في وعاء آخر نخلط المايونيز والكاتشب والصوص الفرنسي معا ثم نسكبه على الوجه وتصبح جاهزة للتقديم.

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