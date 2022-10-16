تاكو الجمبري بصوص كريم الكزبرة

القاهرة - بوابة الوسط

تاكو الجمبري بصوص كريم الكزبرة تعتبر من الوصفات المميزة تحضر بسهولة وسرعة كبيرة طعمها لذيذ وشهي جدا، مكوناتها بسيطة ومتوافرة تقدم في جميع المناسبات، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

20 حبة جمبري صغيرة مقشرة ومغسولة.

2 ورقة ملفوف مقطعة شرائح رفيعة.

20 مغرفة صغيرة محضرة من خبز التورتيلا مدهون بالزيت ومحمصة بالفرن بعد وضعها في قوالب الكب كيك.

حبة أفوكادو مقشرة ومقطعة قطع صغيرة.

ملعقة كبيرة تتبيلة التاكو.

4/1 ملعقة صغيرة: (ملح - فلفل أسود – بابريكا).

ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.

3 ملاعق كبيرة الصوص الحار.

كزبرة خضراء مفرومة ناعم.

لتحضير صلصة كريم الكزبرة:

علبة من الكريمة الحامضة أو كريمة الطبخ 400غرام.

2/1 باقة كزبرة مفرومة ناعم.

3 ملاعق صغيرة عصير الليمون.

4/1 ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود.