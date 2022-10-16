تاكو الجمبري بصوص كريم الكزبرة تعتبر من الوصفات المميزة تحضر بسهولة وسرعة كبيرة طعمها لذيذ وشهي جدا، مكوناتها بسيطة ومتوافرة تقدم في جميع المناسبات، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
20 حبة جمبري صغيرة مقشرة ومغسولة.
2 ورقة ملفوف مقطعة شرائح رفيعة.
20 مغرفة صغيرة محضرة من خبز التورتيلا مدهون بالزيت ومحمصة بالفرن بعد وضعها في قوالب الكب كيك.
حبة أفوكادو مقشرة ومقطعة قطع صغيرة.
ملعقة كبيرة تتبيلة التاكو.
4/1 ملعقة صغيرة: (ملح - فلفل أسود – بابريكا).
ملعقتان كبيرتان زيت نباتي.
3 ملاعق كبيرة الصوص الحار.
كزبرة خضراء مفرومة ناعم.
لتحضير صلصة كريم الكزبرة:
علبة من الكريمة الحامضة أو كريمة الطبخ 400غرام.
2/1 باقة كزبرة مفرومة ناعم.
3 ملاعق صغيرة عصير الليمون.
4/1 ملعقة صغيرة: ملح - فلفل أسود.
طريقة التحضير
- نقوم أولا بتحضير صلصة كريم الكزبرة حيث نضع في وعاء الكريمة وعصير الليمون والملح والفلفل والكزبرة المفرومة ونخلط جيدا.
- نضع الزيت في مقلاة على نار متوسطة ثم نضيف الجمبري وتتبيلة التاكو والملح والفلفل والبابريكا نحرك جيدا، ثم نتركه لمدة دقيقتين، ثم نقلب الجمبري على الوجه الآخر، ونتركه أيضا لمدة دقيقتين حتى ينضج ويتحمر الوجهين، ثم نرفعه عن النار ونضعه جانبا.
- في طبق التقديم نقوم بصف مغارف التورتيلا ونضع في كل واحدة القليل من الملفوف المفروم ومن ثم ملعقة صغيرة واحدة من صلصة كريم الكزبرة المحضرة لدينا، ثم نضيف الجمبري قطعة في كل مغرفة وبعض القطع من الأفوكادو ونزين بالكزبرة وتصبح جاهزة للتقديم.
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