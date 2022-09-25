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كوردن بلو لحم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 25 سبتمبر 2022, 03:39 مساء
كوردن بلو لحم
طريقة سهلة وسريعة لتحضير كوردن بلو اللحم (الإنترنت)
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الدجاج هو الأشهر استخداما في أكلة الكوردن بلو، ولكن عشاق اللحوم يُمكنهم استخدام اللحم بدل الدجاج.

وإليك طريقة تحضيره لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
لحم بقري متوسطة
ملح
فلفل
شرائح جبن
شرائح تركي مدخن
زعتر
زنجبيل
سماق
7 بهارات
زيت زيتون
بقسماط
بيض
دقيق

طريقة التحضير
- اطرقي قطع اللحم بمطرقة الطعام لتكون أقل سماكة ويُمكن حشوها. وعموما اختاري قطع لحم تكون طرية ومرنة لهذه الأكلة.
- تبلي اللحم بمزيج زيت الزيتون والملح والفلفل الأسود والزعتر والزنجبيل والسماق والـ7 بهارات واتركيه في هذه التتبيلة عدة ساعات. بعد ذلك قومي بحشو شرائح اللحم بشرائح الجبن والتركي، ويُمكنكِ لف قطع اللحم الواحدة، أو إضافة قطعة أخرى من اللحم على الحشو ليُصبح مثل الساندويتش.
- ثم ضعي اللحم في الدقيق ثُم البيض ثُم البقسماط واقليها في الزيت حتى تنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.

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