كوردن بلو لحم

القاهرة - بوابة الوسط

الدجاج هو الأشهر استخداما في أكلة الكوردن بلو، ولكن عشاق اللحوم يُمكنهم استخدام اللحم بدل الدجاج.

وإليك طريقة تحضيره لتعديه في مطبخك وتستمتعي بمذاقه الشهي من صنع يديك، وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

لحم بقري متوسطة

ملح

فلفل

شرائح جبن

شرائح تركي مدخن

زعتر

زنجبيل

سماق

7 بهارات

زيت زيتون

بقسماط

بيض

دقيق