البازين بأسهل طريقة

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى أسهل طريقة لتحضير البازين باللبن، وهو من الأكلات الليبية التقليدية الشهيرة، فأعديها في بيتك لكل أفراد أسرتك.

المكونات

500 غرام دقيق أبيض

1.5 كيلوغرام دقيق شعير

1 لتر لبن حامض

ملح

زيت زيتون

طريقة التحضير

في البداية، يغربل الدقيق جيدًا ثم يوضع في صحن كبير ثم نضيف إليه الملح والماء ويعجن حتى يتماسك ثم نأخذ طنجرة أخرى ونضع فيها لترين من الماء مع قليل من الملح وتترك حتى تصل درجة الغليان.

ثم يقطع البازين إلى أقراص صغيرة توضع في الماء وتترك على النار لمدة ساعة ثم يصفى البازين من الماء تمامًا ويعصد ثم يوزع على صحون بشكل هرمي ثم يضاف إليه اللبن ويصبح جاهزًا للتقديم.. وصحتين.