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حضري الخبز الأبيض كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 24 سبتمبر 2022, 11:32 صباحا
حضري الخبز الأبيض كالمحترفات
إليك أسهل طريقة لتحضير الخبز الأبيض في بيتك (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى أسهل طريقة لتحضير الخبز الأبيض في بيتك دون الحاجة إلى شرائه، وفق «أطيب طبخة».

المكوّنات
دقيق - 3 أكواب
خميرة - ملعقة كبيرة
سكر - ملعقة صغيرة
ملح - رشة
بيكنغ باودر - ملعقة صغيرة
ماء دافئ - كوب

طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي الدقيق والملح والبيكنغ باودر والسكر والخميرة أو استخدمي بديل الخميرة.
- قلبي المكونات جيدًا حتى تتداخل.
- زيدي الماء تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- غطي العجينة واتركيها جانباً حتى تتخمر.
- قسمي العجينة إلى دوائر متوسطة الحجم ثم غطيها واتركيها جانباً لحوالي 30 دقيقة.
- افردي دوائر العجين بشكل دائري.
- ضعي دوائر العجين تباعاً في صينية فرن ثم أدخليها إلى فرن محمّى مسبقًا على حرارة 200 درجة مئوية حتى تتحمر.

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