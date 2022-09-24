حضري الخبز الأبيض كالمحترفات...

تعرفي معنا إلى أسهل طريقة لتحضير الخبز الأبيض في بيتك دون الحاجة إلى شرائه، وفق «أطيب طبخة».
المكوّنات
دقيق - 3 أكواب
خميرة - ملعقة كبيرة
سكر - ملعقة صغيرة
ملح - رشة
بيكنغ باودر - ملعقة صغيرة
ماء دافئ - كوب
طريقة التحضير
- في وعاء، ضعي الدقيق والملح والبيكنغ باودر والسكر والخميرة أو استخدمي بديل الخميرة.
- قلبي المكونات جيدًا حتى تتداخل.
- زيدي الماء تدريجيًا مع العجن المستمر حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- غطي العجينة واتركيها جانباً حتى تتخمر.
- قسمي العجينة إلى دوائر متوسطة الحجم ثم غطيها واتركيها جانباً لحوالي 30 دقيقة.
- افردي دوائر العجين بشكل دائري.
- ضعي دوائر العجين تباعاً في صينية فرن ثم أدخليها إلى فرن محمّى مسبقًا على حرارة 200 درجة مئوية حتى تتحمر.
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