حضري الخبز الأبيض كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى أسهل طريقة لتحضير الخبز الأبيض في بيتك دون الحاجة إلى شرائه، وفق «أطيب طبخة».

المكوّنات

دقيق - 3 أكواب

خميرة - ملعقة كبيرة

سكر - ملعقة صغيرة

ملح - رشة

بيكنغ باودر - ملعقة صغيرة

ماء دافئ - كوب