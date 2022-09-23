عجينة واحدة لكل الفطائر

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا هذه الطريقة لإعداد عجينة واحدة لكنها تصلح لكل أنواع الفطائر، حسب «موضوع».

المكونات

ثلاثة أكواب طحين.

ربع كوب زيت.

ربع كوب سكر.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ثلاث ملاعق حليب بودرة.

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.

كوب وربع ماء.