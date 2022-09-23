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عجينة واحدة لكل الفطائر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 23 سبتمبر 2022, 12:05 مساء
عجينة واحدة لكل الفطائر
عجينة واحدة تصلح لكل أنواع الفطائر (الإنترنت)
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تعلمي معنا هذه الطريقة لإعداد عجينة واحدة لكنها تصلح لكل أنواع الفطائر، حسب «موضوع».

المكونات
ثلاثة أكواب طحين.
ربع كوب زيت.
ربع كوب سكر.
ملعقة كبيرة خميرة فورية.
ثلاث ملاعق حليب بودرة.
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر.
كوب وربع ماء.

طريقة التحضير
نضع المكونات الجافة كلها في وعاء عميق يصلح للعجن، أو نستخدم العجانة إن توفرت. نضع كمية الزيت على المكونات، ونفركها بباطن اليد، حتى يتوزع الزيت على كل كمية الطحين.
نصب الماء بالتدريج، ونبدأ بعجن المكونات جيداً، ويفضل أن نستمر في العجن لعشر دقائق حتى يدخل كمية أكبر من الهواء لقلب العجينة، وتصبح هشة عند الخبز.
نكور العجينة بيدنا، نمسحها بقليل من الزيت، ونضعها في طبق عميق، ونغطيها بقطعة قماش نظيفة لمدة ساعتين على الأقل حتى تختمر، ويتضاعف حجمها.
نكور العجين لكرات صغيرة، ونتركها لترتاح بعد التشكيل لمرة أخرى مدة لا تقل عن عشر دقائق.

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