Atwasat

صينية سمك على الطريقة الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 22 سبتمبر 2022, 03:40 مساء
صينية سمك على الطريقة الإيطالية
صينية سمك على الطريقة الإيطالية (الإنترنت)
alwasat radio

طريقة عمل السمك على الطريقة الإيطالية لا تستغرق وقتًا طويلًا في تحضيرها، كما أنها لذيذة وشهية، لذا تعلمي معنا اليوم طريقة عمل سمك على طريقة المطبخ الإيطالي، وقدميه لأفراد أسرتك ليستمتعوا بمذاقه الشهي، وفق «هي».

المكونات
- 1 حبة سمك متوسطة الحجم
- كمية من الملح بحسب حاجة التحضير

طريقة التحضير
تنظف السمكة جيدا دون قص الزعانف أو إزالة القشور.
يجري وضع نصف كمية الملح على «ورق فويل».
توضع السمكة فوق الملح مع ملاحظة قفل بطن السمكة جيدا حتى لا يتسرب الملح لداخلها، وتغطى السمكة بباقي كمية الملح تماما.
يرش الملح بـ«بخاخة» ماء حتى يتماسك.
حمي الفرن حتى 200 درجة مئوية ثم ضعي السمكة داخله حتى يتغير لون الملح وتحدث تشققات.
اخرجي السمكة من الفرن وقومي بتكسير الملح وضعيها في طبق التقديم وزينيها بحسب الرغبة وقدميها مع طبق الأرز الأبيض أو أرز الصيادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)

تفاصيل ترميم الأفلام الكلاسيكية وعرضها بمهرجان «القاهرة» (فيديو)
وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس

وفاة الفنان المصري هشام سليم وتشييع الجنازة عصر الخميس
الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية

الدولار يواصل الارتفاع بعد قرار زيادة الفائدة الأميركية
أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا

أميركا تشكر السعودية على صفقة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا
ساركوزي-القذافي: تفاصيل أرشيف رقمي جديد لمساعد الرئيس الفرنسي السابق يخرج إلى الواجهة

ساركوزي-القذافي: تفاصيل أرشيف رقمي جديد لمساعد الرئيس الفرنسي السابق يخرج إلى ...
انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية الدولية

انتهت عبر قناة الوسط (WTV).. مباراة منتخبي ليبيا وأوغندا في افتتاح الدورة الودية...
كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو

كانافارو يبدأ العمل التدريبي لأول مرة في إيطاليا من الدرجة الثانية مع بينيفنتو
ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟

ماذا قال تقرير «المحاسبة» عن هدايا وسيارات الدبيبة وسكن أبوجناح وآيفون القيب؟
ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر

ديوان المحاسبة يعدد مخالفات «حكومة الوحدة»: تضخم الرواتب.. وارتفاع بدلات السفر
بيانات «المحاسبة»: 544 مليون دولار زيادة في رواتب الدبلوماسيين خلال 2021

بيانات «المحاسبة»: 544 مليون دولار زيادة في رواتب الدبلوماسيين خلال 2021
الأمم المتحدة: 1.3 مليون طفل ليبي خسروا سنة من التعلم بسبب الجائحة

الأمم المتحدة: 1.3 مليون طفل ليبي خسروا سنة من التعلم بسبب الجائحة
كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022

كاركاتير خيري - في اليوم الدولي للسلام 21 سبتمبر 2022
روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا

روسيا تقر بمقتل 5937 جنديا في أوكرانيا
ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار

ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة ...
غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية

غوتيريس يحذر من «سخط عالمي» في الشتاء خلال افتتاح فعاليات الجمعية الأممية
أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا

أمير قطر يطالب بإجراء دولي وفوري لاستكمال العملية السياسية في ليبيا
العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»

العراق.. نهر دجلة يصارع الموت «عطشا»
شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟

شاهد في «وسط الخبر»: ليبيا بين القاهرة وأنقرة.. هل تتطابق الحسابات؟
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
مكدوس سوري
مكدوس سوري
كفتة مغربية بالحامض
كفتة مغربية بالحامض
مهلبية بالجيلي
مهلبية بالجيلي
بربون شهي ومغذي في الفرن
بربون شهي ومغذي في الفرن
خبز الفوكاشيا الإيطالي
خبز الفوكاشيا الإيطالي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
حضري الطباهج في خطوات سهلة
حضري الطباهج في خطوات سهلة...
دونر دجاج تركي
دونر دجاج تركي...
شوربة البروكلي بالشوفان
شوربة البروكلي بالشوفان...
بان كيك بالعسل والموز
بان كيك بالعسل والموز...
دجاج تندوي من المطبخ الهندي
دجاج تندوي من المطبخ الهندي...
المزيد
صينية سمك على الطريقة الإيطالية
صينية سمك على الطريقة الإيطالية...
20 دقيقة لتحضير معكرونة شهية بالسلمون
20 دقيقة لتحضير معكرونة شهية بالسلمون...
فطائر الجبن بالسمسم والزيتون
فطائر الجبن بالسمسم والزيتون...
خبز الفوكاشيا الإيطالي
خبز الفوكاشيا الإيطالي...
بربون شهي ومغذي في الفرن
بربون شهي ومغذي في الفرن...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط