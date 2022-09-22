صينية سمك على الطريقة الإيطالية...

طريقة عمل السمك على الطريقة الإيطالية لا تستغرق وقتًا طويلًا في تحضيرها، كما أنها لذيذة وشهية، لذا تعلمي معنا اليوم طريقة عمل سمك على طريقة المطبخ الإيطالي، وقدميه لأفراد أسرتك ليستمتعوا بمذاقه الشهي، وفق «هي».
المكونات
- 1 حبة سمك متوسطة الحجم
- كمية من الملح بحسب حاجة التحضير
طريقة التحضير
تنظف السمكة جيدا دون قص الزعانف أو إزالة القشور.
يجري وضع نصف كمية الملح على «ورق فويل».
توضع السمكة فوق الملح مع ملاحظة قفل بطن السمكة جيدا حتى لا يتسرب الملح لداخلها، وتغطى السمكة بباقي كمية الملح تماما.
يرش الملح بـ«بخاخة» ماء حتى يتماسك.
حمي الفرن حتى 200 درجة مئوية ثم ضعي السمكة داخله حتى يتغير لون الملح وتحدث تشققات.
اخرجي السمكة من الفرن وقومي بتكسير الملح وضعيها في طبق التقديم وزينيها بحسب الرغبة وقدميها مع طبق الأرز الأبيض أو أرز الصيادية.
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