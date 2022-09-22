صينية سمك على الطريقة الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة عمل السمك على الطريقة الإيطالية لا تستغرق وقتًا طويلًا في تحضيرها، كما أنها لذيذة وشهية، لذا تعلمي معنا اليوم طريقة عمل سمك على طريقة المطبخ الإيطالي، وقدميه لأفراد أسرتك ليستمتعوا بمذاقه الشهي، وفق «هي».

المكونات

- 1 حبة سمك متوسطة الحجم

- كمية من الملح بحسب حاجة التحضير