20 دقيقة لتحضير معكرونة شهية بالسلمون

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدِّم إليك طريقة تحضير السلمون مع المعكرونة في خطوات بسيطة وسهلة وفي مدة لا تتراوح سوى 20 دقيقة تعرفي معنا على طريقة تحضيرها وفقا لموقع «شهية».

المكونات

فيليه سلمون. نصف كيلوغرام مقطع إلى 4 شرائح.

علبة معكرونة وزنها 250 غراما.

كوبان من الكريما الطازجة.

عدد ثلاث بيضات.

ملح وبهار أبيض

زيت زيتون لقلي شرائح السلمون.

نصف كوب من أوراق حبق مفرومة.