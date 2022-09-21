فطائر الجبن بالسمسم والزيتون

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة سهلة لتحضير مخبوزات الجبن بالسمسم لتعديها في مطبخك بسهولة وتقدميها لعائلتك على الفطور أو العشاء تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «هناكل».

المكونات

ملعقتان كبيرتان زيتون مفروم

2 ملعقة معدنوس

صفار بيضة

150 غرام جبن بيضاء

كوب ماء دافئ

كوب زيت ذرة

ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة

2.5 كوب دقيق

ملعقتان كبيرتان فلفل أخضر مفروم ناعم

ملعقة كبيرة سمسم