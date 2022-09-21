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فطائر الجبن بالسمسم والزيتون

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 12:45 مساء
فطائر الجبن بالسمسم والزيتون
نقدم إليكِ طريقة سهلة لتحضير مخبوزات الجبن بالسمسم لتعديها في مطبخك (الإنترنت)
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نقدم إليكِ طريقة سهلة لتحضير مخبوزات الجبن بالسمسم لتعديها في مطبخك بسهولة وتقدميها لعائلتك على الفطور أو العشاء تعرفي على الطريقة معنا وفقا لموقع «هناكل».

المكونات
ملعقتان كبيرتان زيتون مفروم
2 ملعقة معدنوس
صفار بيضة
150 غرام جبن بيضاء
كوب ماء دافئ
كوب زيت ذرة
ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة كبيرة خميرة فورية ناعمة
2.5 كوب دقيق
ملعقتان كبيرتان فلفل أخضر مفروم ناعم
ملعقة كبيرة سمسم

طريقة التحضير
- يوضع الدقيق في وعاء الخلاط، ويضاف إليه الخميرة، الملح، البيكنغ باودر، الزيت والماء.
– ثم يثبت مضرب العجين ويعجن الخليط لمدة بضع دقائق حتى يتم الحصول على عجينة ناعمة.
- تغلف العجينة بكيس من النايلون وتترك لمدة 30 دقيقة.
- يوضع الجبن في طبق عميق ويضاف إليه صفار البيضة، والمعدنوس والزيتون الأخضر والفلفل الأخضر، وتقلب حتى تختلط جيدا.
- تخرج العجينة من الكيس وتقطع إلى 20 كرة صغيرة، وتفرد كل واحدة مثل القرص.
- يوضع قليل من خليط الجبن فوق العجينة، وتلف العجينة على هيئة سندوتش صغير مغلق، ثم توضع في صينية واسعة.
- تغلف الصينية بالنايلون وتترك لمدة 30 دقيقة.
- يسخن الفرن على درجة حرارة 210 مْئوية.
- يرفع الغطاء النايلون من على الصينية ويمسح سطح الساندويتشات الصغيرة ببياض البيضة، وينثر فوقها السمسم.
- تخبز في الفرن لمدة 12 دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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