تعرفي معنا إلى طريقة عمل خبز الفوكاشيا الإيطالي، لتحضريه في منزلك لكل أفراد أسرتك، حسب «سوبر ماما».
المقادير:
كوب حليب دافئ
ملعقة كبيرة خميرة
2 ملعقة كبيرة سكر
½ 3 كوب دقيق
ملعقة معدنوس مجفف
ملعقة زعتر
ملعقة ثوم مفروم
ملعقة روزماري
2 ملعقة عسل
¼ كوب زيت زيتون
الطريقة:
- ضعي كوب الحليب الدافئ في وعاء عميق، وأضيفي له الخميرة والسكر وقلبي جيدا.
- ضعي الدقيق والمعدنوس المجفف والزعتر والثوم المفروم والروزماري والعسل وزيت الزيتون فسي وعاء آخر، وقلبي المكونات معا.
- أضيفي للخليط الخميرة المخلوطة بالحليب والسكر، وقلبي المزيج حتى يصير عجينا متماسكا.
- اتركي العجين يختمر لمدة 30 دقيقة، ثم افرديه ولفيه بالطريقة الموضحة في الفيديو.
- رشي قليلا من الزيت والدقيق في قالب مخصص للفرن، وضعي العجين فيه، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.. وصحتين.
تعليقات