خبز الفوكاشيا الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة عمل خبز الفوكاشيا الإيطالي، لتحضريه في منزلك لكل أفراد أسرتك، حسب «سوبر ماما».

المقادير:

كوب حليب دافئ

ملعقة كبيرة خميرة

2 ملعقة كبيرة سكر

½ 3 كوب دقيق

ملعقة معدنوس مجفف

ملعقة زعتر

ملعقة ثوم مفروم

ملعقة روزماري

2 ملعقة عسل

¼ كوب زيت زيتون