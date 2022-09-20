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خبز الفوكاشيا الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 20 سبتمبر 2022, 12:00 مساء
خبز الفوكاشيا الإيطالي
خبز الفوكاشيا الإيطالي (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة عمل خبز الفوكاشيا الإيطالي، لتحضريه في منزلك لكل أفراد أسرتك، حسب «سوبر ماما».

المقادير:
كوب حليب دافئ
ملعقة كبيرة خميرة
2 ملعقة كبيرة سكر
½ 3 كوب دقيق
ملعقة معدنوس مجفف
ملعقة زعتر
ملعقة ثوم مفروم
ملعقة روزماري
2 ملعقة عسل
¼ كوب زيت زيتون

الطريقة:
- ضعي كوب الحليب الدافئ في وعاء عميق، وأضيفي له الخميرة والسكر وقلبي جيدا.
- ضعي الدقيق والمعدنوس المجفف والزعتر والثوم المفروم والروزماري والعسل وزيت الزيتون فسي وعاء آخر، وقلبي المكونات معا.
- أضيفي للخليط الخميرة المخلوطة بالحليب والسكر، وقلبي المزيج حتى يصير عجينا متماسكا.
- اتركي العجين يختمر لمدة 30 دقيقة، ثم افرديه ولفيه بالطريقة الموضحة في الفيديو.
- رشي قليلا من الزيت والدقيق في قالب مخصص للفرن، وضعي العجين فيه، ثم ضعي الصينية في الفرن لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 180 درجة مئوية.. وصحتين.

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