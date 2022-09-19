بربون شهي ومغذي في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير صينية السمك البربون الشهي والمغذي، الذي يحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة لبناء جسم الإنسان في الفرن، وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «سوبر ماما».

المكونات

كيلو سمك بربوني نظيف ومغسول.

نصف كوب معدنوس وشبت مفروم.

ثلاثة فصوص ثوم مهروسة.

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.

ملعقتان كبيرتان خل.

ثمرتا فلفل حار مفروم.

بصلتان كبيرتان مقطعتان شرائح.

ثمرتا طماطم كبيرتان مقطعتان شرائح.

ثمرتا جزر مقطعتان حلقات.

ملعقة كبيرة كمون مطحون ناعم.

ملعقة صغيرة كركم.

ملح وفلفل أسود.