بربون شهي ومغذي في الفرن...

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير صينية السمك البربون الشهي والمغذي، الذي يحتوي على الكثير من الفيتامينات المفيدة لبناء جسم الإنسان في الفرن، وأعديها في مطبخكِ بسهولة وفقًا لموقع «سوبر ماما».
المكونات
كيلو سمك بربوني نظيف ومغسول.
نصف كوب معدنوس وشبت مفروم.
ثلاثة فصوص ثوم مهروسة.
ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.
ملعقتان كبيرتان خل.
ثمرتا فلفل حار مفروم.
بصلتان كبيرتان مقطعتان شرائح.
ثمرتا طماطم كبيرتان مقطعتان شرائح.
ثمرتا جزر مقطعتان حلقات.
ملعقة كبيرة كمون مطحون ناعم.
ملعقة صغيرة كركم.
ملح وفلفل أسود.
طريقة التخضير
- في وعاء ضعي الثوم والمعدنوس والشبت وعصير الليمون والخل والفلفل الحار والكمون والكركم والملح والفلفل الأسود وقلبي جيدًا.
- تبلي السمك بخليط الثوم والخل من الداخل والخارج، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.
- سخني الفرن عند درجة حرارة 200.
- في صينية فرن ضعي شرائح البصل والطماطم والجزر ثم رصي السمك فوق الخضار.
- ضعي الصينية في الفرن لمدة 25-35 دقيقة حتى ينضج السمك ويصبح جاهزًا للتقديم.
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