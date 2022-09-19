مهلبية بالجيلي

القاهرة - بوابة الوسط

طريقة تحضير حلوى المهلبية بالجيلي، وأعديها لعائلتكِ واستمتعوا بمذاقها الشهي. وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

نصف كيلوغرام حليب سائل.

ملعقتان كبيرتان نشاء.

5 ملاعق كبيرة سكر.

فانيلا.

رشة قرفة.

للمرحلة الثانية

باكيت جيلي بودرة، فراولة (أو أى نوع تفضلينه).

فراولة مقطعة شرائح.

كوب ماء ساخن.

كوب ماء بارد.