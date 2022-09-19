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مهلبية بالجيلي

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 سبتمبر 2022, 11:20 صباحا
مهلبية بالجيلي
طريقة تحضير حلوى المهلبية بالجيلي لتعديها لعائلتك (الإنترنت)
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طريقة تحضير حلوى المهلبية بالجيلي، وأعديها لعائلتكِ واستمتعوا بمذاقها الشهي. وذلك وفقًا لموقع «شهية».

المكونات
نصف كيلوغرام حليب سائل.
ملعقتان كبيرتان نشاء.
5 ملاعق كبيرة سكر.
فانيلا.
رشة قرفة.
للمرحلة الثانية
باكيت جيلي بودرة، فراولة (أو أى نوع تفضلينه).
فراولة مقطعة شرائح.
كوب ماء ساخن.
كوب ماء بارد.

طريقة التحضير
- في قدر على النار، يسخن الحليب ويضاف إليه السكر والفانيليا ثم تحرك جيدًا ثم يذوب النشاء في القليل من الحليب أو الماء ويضاف إلى قدر الحليب مع التحريك المستمر للحصول على خليط سميك ثم يترك ليغلي.
- يسكب خليط المهلبية في كاسات إلى النصف وتوضع في الثلاجة لمدة ربع ساعة.
- لتحضير الجيلي
- في قدر على النار، يوضع كوب ماء ساخن وباكيت الجيلي، يقلب ليذوب ثم يوضع كوب الماء البارد فوق الجيلي، يحرك ويرفع القدر عن النار.
- تخرج الكاسات من الثلاجة، توضع طبقة من شرائح الفراولة ويسكب عليها الجيلي ثم تدخل الكاسات إلى الثلاجة وتترك لتجمد.
- تخرج كاسات المهلبية بالجيلي من الثلاجة وتقدم باردة.

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