كفتة مغربية بالحامض

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ طريقة عمل الكفتة المغربية بالليمون الحامض بشكل بسيط وسريع، بحسب موقع «موضوع».

المكونات

400 غرام من الدجاج المطحون.

نصف بصلة بيضاء مقطعة على شكل مكعبات.

فصان من الثوم المقطع على شكل مكعبات.

ضمة من الكزبرة المفرومة.

نصف ملعقة كبيرة من الكمون.

نصف ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.

ملح، حسب الرغبة.

فلفل أسود، حسب الرغبة.

مكونات الصلصة

نصف بصلة بيضاء مقطة.

ملعقتان صغيرتان من الزبد.

ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.

فصان من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من الكركم.

عصير ليمونة.

عود من الريحان.

نصف كوب من الماء.

القليل من أوراق الكزبرة للتزيين.

طريقة التحضير

- اخلطي كلًا من الدجاج المطحون والبصل والثوم، الكمون والكزبرة المقطعة والكزبرة المطحونة والبابريكا وحركيها جيدًا حتى تختلط، وبذلك تكون عجينة الكفتة جاهزة، شكلي العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم.

- قلبي الزيت والثوم والبصل والزبد في طنجرة على النار، ثم أضيفي الكركم والريحان وحركي المكونات لمدة ثلاث دقائق، ثم صبي الماء على الخليط وخففي النار تحته واتركيه حتى يغلي، ثم اطهي المكونات لمدة خمس دقائق بعد أن يغلي، وبذلك تكون الصلصة جاهزة. اغمسي كرات الكفتة في الصلصة لمدة عشر دقائق حتى تتشرب الصلصة، ثم صبي عصير الليمون ورشي الملح والفلفل الأسود، ثم ارفعي الخليط على النار لمدة عشر دقائق، ثم اسكبي الكفتة في طبق التقديم وزينيه بالكزبرة.

