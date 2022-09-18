Atwasat

كفتة مغربية بالحامض

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 سبتمبر 2022, 04:01 مساء
كفتة مغربية بالحامض
إليكِ طريقة عمل الكفتة المغربية بالليمون الحامض بشكل بسيط وسريع
alwasat radio

نقدِّم إليكِ طريقة عمل الكفتة المغربية بالليمون الحامض بشكل بسيط وسريع، بحسب موقع «موضوع».

المكونات
400 غرام من الدجاج المطحون.
نصف بصلة بيضاء مقطعة على شكل مكعبات.
فصان من الثوم المقطع على شكل مكعبات.
ضمة من الكزبرة المفرومة.
نصف ملعقة كبيرة من الكمون.
نصف ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.
نصف ملعقة كبيرة من البابريكا.
ملح، حسب الرغبة.
فلفل أسود، حسب الرغبة.

مكونات الصلصة
نصف بصلة بيضاء مقطة.
ملعقتان صغيرتان من الزبد.
ملعقتان صغيرتان من زيت الزيتون.
فصان من الثوم المهروس.
ملعقة كبيرة من الكركم.
عصير ليمونة.
عود من الريحان.
نصف كوب من الماء.
القليل من أوراق الكزبرة للتزيين.

طريقة التحضير
- اخلطي كلًا من الدجاج المطحون والبصل والثوم، الكمون والكزبرة المقطعة والكزبرة المطحونة والبابريكا وحركيها جيدًا حتى تختلط، وبذلك تكون عجينة الكفتة جاهزة، شكلي العجينة على شكل كرات متوسطة الحجم.

- قلبي الزيت والثوم والبصل والزبد في طنجرة على النار، ثم أضيفي الكركم والريحان وحركي المكونات لمدة ثلاث دقائق، ثم صبي الماء على الخليط وخففي النار تحته واتركيه حتى يغلي، ثم اطهي المكونات لمدة خمس دقائق بعد أن يغلي، وبذلك تكون الصلصة جاهزة. اغمسي كرات الكفتة في الصلصة لمدة عشر دقائق حتى تتشرب الصلصة، ثم صبي عصير الليمون ورشي الملح والفلفل الأسود، ثم ارفعي الخليط على النار لمدة عشر دقائق، ثم اسكبي الكفتة في طبق التقديم وزينيه بالكزبرة.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية

إعصار «نانمادول العملاق» يجتاح جزيرة كيوشو اليابانية
الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي

الشرطة التونسية تستدعي الغنوشي
الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»

الآلاف بمراكز إيواء في اليابان استعدادا لوصول الإعصار «نانمادول»
سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»

سون يعود بقوة ويسجل «هاتريك» في فوز ساحق لـ«توتنهام» على «ليستر سيتي»
رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية

رئاسة الاتحاد الأوروبي تطالب بمحكمة دولية حول جرائم حرب في إيزيوم الأوكرانية
جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق منازلهم في المياه

جراء استهداف أحد السدود.. سكان مسقط رأس الرئيس الأوكراني يعيشون معاناة بعد غرق ...
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الأهلي طرابلس» 4-0 «كم كم» بدوري الأبطال
للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة

للمرة الأولى بالمكسيك.. امرأة تحظى بفرصة للفوز في انتخابات الرئاسة
هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة

هالاند يحلق مجددا في التهديف مع مانشستر سيتي ويضعه في القمة موقتا 24 ساعة
عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟

عدد هائل من المباريات على ملعب «شهداء بنينا».. فهل يصمد العشب الصناعي؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات الأفريقية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: هل تجتاز الفرق الليبية الصعوبات في البطولات...
جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية

جثث «مغلفة» تزرع الرعب في العاصمة الكولومبية
«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟

«وسط الخبر»: انهيار الأسعار.. سياسة موجهة أم جريمة أم قانون سوق؟
«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح

«ذئاب الجبل» تنهش مالك تشيلسي بعد محاولته السطو على صلاح
قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل

قمر التربيع الأخير يزين سماء ليبيا عند منتصف الليل
كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا

كاركاتير خيري - مسار حل الأزمة السياسية في ليبيا
إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022

إحصائية أممية: ثلث سكان العالم محرومون من الإنترنت في 2022
غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد

غوتيريس: الحرب الروسية الأوكرانية ستستمر بعض الوقت.. وآمل ألا تكون للأبد
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
دنش شهي للفطور
دنش شهي للفطور
محشي كوسا بالبشاميل
محشي كوسا بالبشاميل
كالماري بالجبن والبقسماط
كالماري بالجبن والبقسماط
13 مطعما تنضم إلى دليل ميشلان الأولى في كندا
13 مطعما تنضم إلى دليل ميشلان الأولى في كندا
مربى الجزر من صنع يديكِ
مربى الجزر من صنع يديكِ
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صلصة النعناع الهندية
صلصة النعناع الهندية...
صينية دجاج بالبطاطا
صينية دجاج بالبطاطا...
حضري الطباهج في خطوات سهلة
حضري الطباهج في خطوات سهلة...
دونر دجاج تركي
دونر دجاج تركي...
شوربة البروكلي بالشوفان
شوربة البروكلي بالشوفان...
المزيد
كفتة مغربية بالحامض
كفتة مغربية بالحامض...
مكدوس سوري
مكدوس سوري...
منسف لحم باللوز
منسف لحم باللوز...
مربى الجزر من صنع يديكِ
مربى الجزر من صنع يديكِ...
13 مطعما تنضم إلى دليل ميشلان الأولى في كندا
13 مطعما تنضم إلى دليل ميشلان الأولى في كندا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط