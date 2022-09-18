مكدوس سوري

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير المكدوس السوري في خطوات سهلة وبسيطة وأعديه في مطبخكِ كالمحترفات، وذلك وفقًا لموقع «فستاني».

المكونات

كيلو باذنجان صغير الحجم

خمسة ملاعق كبيرة ملح

خمسة فصوص ثوم

زيت زيتون لملء البرطمان

كوب من الجوز (عين الجمل)

كوب من الفلفل الأحمر المقطع