منسف لحم باللوز

القاهرة - بوابة الوسط

نُقدِّم إليكِ طريقة تحضير المنسف الأردني باللحم والمكسرات في خطوات سهلة وسريعة وفقًا لصفحة زكية القزيري على «فيسبوك».

المكونات

كيلو لحم خروف

كيلو حليب

كيلو أرز

أرغفة من الخبز العربي

ماء للسلق

جوز ولوز وصنوبر وفستق ومعدنوس (للتزيين حسب الرغبة)

ملح وبهارات وفلفل حار وكركم

سمن بلدي