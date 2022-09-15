13 مطعما تنضم إلى دليل ميشلان الأولى في كندا

القاهرة - بوابة الوسط

نشر دليل ميشلان أحد أبرز مراجع عشاق الطعام في العالم، تصنيفاته الأولى في كندا مسلطا الضوء على 74 مطعما بتورنتو أكبر مدينة كندية.

ومنح مفتشون تابعون للدليل تصنيف نجمة واحدة إلى اثني عشر مطعما لتقديمها «مأكولات عالية الجودة، تستحق زيارتها»، وتصنيف نجمتين لمطعم واحد لتوفيره «طبخا ممتازا، يستحق الزيارة»، بحسب ما كتب الدليل، وفق «فرانس برس».

وأعلن مدير دليل ميشلان غويندال بولينيك في بيان أن «تورونتو تظهر أنها تستحق أن تكون الاختيار الأول لدليل ميشلان في الشمال الكندي»، مشيرا خصوصا إلى «تنوع المطابخ» فيها الذي يعكس «الروح العالمية» للمدينة.

وبدأ مفتشون تابعون للدليل منذ مايو بزيارة المطاعم في المدينة الكندية لتقويمها، وقاموا بتصنيفها استنادا إلى منهجية يبقيها الدليل سرية.

وجهة عالمية

وتوفر المطاعم الثلاثة عشر التي حازت تصنيفات الدليل، مجموعة متنوعة من المطابخ بدءا من المأكولات التي تعتمد فن الطهو المعاصر وصولا إلى تلك الإيطالية والمطبخ الياباني الذي حازت المطاعم التي تقدم أطباقه عدد التصنيفات الأكبر، إضافة إلى تصنيف نجمتي ميشلان.

وأشاد دليل ميشلان كذلك بجودة فن الطهو في 17 مطعما يوفر أطباقا بأسعار مقبولة.

ومنح الدليل ثلاث جوائز خاصة أخرى الأولى عن جودة الخدمة، والثانية عن أفضل خبير نبيذ والثالثة عن جودة مشروبات الكوكتيل.

وقال بولينيك إن «تورنتو تشكل أصلا مكانا متعدد الثقافات يلتقي فيه الناس للاستمتاع بالهندسة المعمارية والفنون والطبيعة فيها، وأصبحت حاليا وجهة عالمية لعشاق الطعام».