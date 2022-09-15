Atwasat

13 مطعما تنضم إلى دليل ميشلان الأولى في كندا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 15 سبتمبر 2022, 11:30 صباحا
13 مطعما تنضم إلى دليل ميشلان الأولى في كندا
دليل ميشلان الفرنسي أقدم مرجع للفنادق والمطاعم بأوروبا في صورة بباريس، 21 يناير 2020 (أ ف ب)
alwasat radio

نشر دليل ميشلان أحد أبرز مراجع عشاق الطعام في العالم، تصنيفاته الأولى في كندا مسلطا الضوء على 74 مطعما بتورنتو أكبر مدينة كندية.

ومنح مفتشون تابعون للدليل تصنيف نجمة واحدة إلى اثني عشر مطعما لتقديمها «مأكولات عالية الجودة، تستحق زيارتها»، وتصنيف نجمتين لمطعم واحد لتوفيره «طبخا ممتازا، يستحق الزيارة»، بحسب ما كتب الدليل، وفق «فرانس برس».

وأعلن مدير دليل ميشلان غويندال بولينيك في بيان أن «تورونتو تظهر أنها تستحق أن تكون الاختيار الأول لدليل ميشلان في الشمال الكندي»، مشيرا خصوصا إلى «تنوع المطابخ» فيها الذي يعكس «الروح العالمية» للمدينة.

وبدأ مفتشون تابعون للدليل منذ مايو بزيارة المطاعم في المدينة الكندية لتقويمها، وقاموا بتصنيفها استنادا إلى منهجية يبقيها الدليل سرية.

وجهة عالمية
وتوفر المطاعم الثلاثة عشر التي حازت تصنيفات الدليل، مجموعة متنوعة من المطابخ بدءا من المأكولات التي تعتمد فن الطهو المعاصر وصولا إلى تلك الإيطالية والمطبخ الياباني الذي حازت المطاعم التي تقدم أطباقه عدد التصنيفات الأكبر، إضافة إلى تصنيف نجمتي ميشلان.

وأشاد دليل ميشلان كذلك بجودة فن الطهو في 17 مطعما يوفر أطباقا بأسعار مقبولة.

ومنح الدليل ثلاث جوائز خاصة أخرى الأولى عن جودة الخدمة، والثانية عن أفضل خبير نبيذ والثالثة عن جودة مشروبات الكوكتيل.

وقال بولينيك إن «تورنتو تشكل أصلا مكانا متعدد الثقافات يلتقي فيه الناس للاستمتاع بالهندسة المعمارية والفنون والطبيعة فيها، وأصبحت حاليا وجهة عالمية لعشاق الطعام».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال

مانشستر سيتي يقلب تأخره إلى فوز على بوروسيا دورتموند في دوري الأبطال
بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث

بريطانيا تستبعد دولة عربية من جنازة الملكة إليزابيث
دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات

دوري أبطال أوروبا.. ميلان يحقق أول انتصار له في معقل سان سيرو منذ 9 سنوات
بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة

بوتين لـ«غوتيريس»: الحبوب الأوكرانية يجب أن تذهب «أولا» إلى الدول الفقيرة
كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني في بنينا (صور)

كرواع والمهدي يسجلان الفوز الودي الأول للأهلي بنغازي على أهلي الخرطوم السوداني ...
إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي

إعلان جدول امتحانات الدور الثاني لشهادة التعليم الأساسي
برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا

برنامج «Wsport»: المنتخب الوطني يواجه اوغندا وتنزانيا وديا
«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»

«فلوسنا»: ماذا تعرف عن قضية الخرافي والـ«مليار و200 مليون دولار»
قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي

قطر ومصر توقعان 3 مذكرات تفاهم خلال زيارة السيسي
جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير

جثمان الملكة اليزابيث الثانية في لندن للوداع الأخير
القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة الأمر

القمبري لـ«بوابة الوسط»: مقترحان لدوري الطائرة الليبي.. واجتماع طرابلس لدراسة ...
السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها

السودانيون يستعيدون ذكرى زيارة الملكة إليزابيث بعد رحيلها
40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»

40 عاما على مجزرة صبرا وشاتيلا.. ذكريات ناجين مع «رائحة الجثث» و«فظائع القتل»
واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي

واشنطن تحذر من أي تدخل في انتخاباتها بعد تقرير استخباراتي
لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟

لماذا سجلت الولايات المتحدة تباطؤا في التضخم أقل من المتوقع؟
كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية

كاركاتير حليم - عقيلة صالح يصل قطر في زيارة رسمية
«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة

«هنا ليبيا»: المطالبة بتفعيل دستور الاستقلال تعود إلى الواجهة
برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية

برنامج «Wsport»: صولة والسنوسي يغادران منافسات كأس الإتحاد الأسيوية
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
حضري صوص الشيدر كالمحترفات
حضري صوص الشيدر كالمحترفات
طاجن تورلي باللحم
طاجن تورلي باللحم
حضري كمبوت الخوخ في المنزل
حضري كمبوت الخوخ في المنزل
كفتة دجاج بالأرز
كفتة دجاج بالأرز
دنش شهي للفطور
دنش شهي للفطور
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
صلصة النعناع الهندية
صلصة النعناع الهندية...
صينية دجاج بالبطاطا
صينية دجاج بالبطاطا...
حضري الشرمولة الطايبة
حضري الشرمولة الطايبة...
حضري الطباهج في خطوات سهلة
حضري الطباهج في خطوات سهلة...
بان كيك بالفراولة والكيوي
بان كيك بالفراولة والكيوي...
المزيد
13 مطعما تنضم إلى دليل ميشلان الأولى في كندا
13 مطعما تنضم إلى دليل ميشلان الأولى في كندا...
كالماري بالجبن والبقسماط
كالماري بالجبن والبقسماط...
محشي كوسا بالبشاميل
محشي كوسا بالبشاميل...
دنش شهي للفطور
دنش شهي للفطور...
كفتة دجاج بالأرز
كفتة دجاج بالأرز...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط