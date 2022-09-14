كالماري بالجبن والبقسماط...

تعرفي معنا اليوم إلى طريقة تحضير كالماري محشي بالجبن والبقسماط فإليك المكونات والمقادير والوصفة.
المكونات
- 6 كالماري منظف
- 2 كيس بقسماط مجروش
- 100 جم سلامي أو بسطرمة
- 80 غم موتزاريلا
- كوب جبن رومي مبشورة
- بيضة
- ½ كوب معدنوس مفروم
- 1/4 كوب زيت
- 2 فص ثوم
- فلفل أخضر شرائح
- مكعب مرقة الدجاج
- كوب ماء
طريقة التحضير
- يخلط البقساط المجروش مع السلامي والجبن والبيضة و½ كمية والمعدنوس، مع إضافة ملعقة كبيرة من الزيت وتخلط جميع المكونات جيدا.
- يحشى الكالماري بالخليط وتغلق الفتحة بخلة أسنان.
- في مقلاة واسعة يضاف الزيت والثوم والفلفل والمعدنوس المتبقي ويطهى لمدة دقيقة تقريبا.
- ثم يضاف الكالماري ويطهى حتى يبدأ تغيير لونه ويصبح لونه ذهبيا قليلا.
- ويضاف كوب الماء ومرقة الدجاج وتخفض الحرارة وتغطى المقلاة حتى النضج، ثم يقدم وحده أو مع المعكرونة.
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