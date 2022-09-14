كالماري بالجبن والبقسماط

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا اليوم إلى طريقة تحضير كالماري محشي بالجبن والبقسماط فإليك المكونات والمقادير والوصفة.

المكونات

- 6 كالماري منظف

- 2 كيس بقسماط مجروش

- 100 جم سلامي أو بسطرمة

- 80 غم موتزاريلا

- كوب جبن رومي مبشورة

- بيضة

- ½ كوب معدنوس مفروم

- 1/4 كوب زيت

- 2 فص ثوم

- فلفل أخضر شرائح

- مكعب مرقة الدجاج

- كوب ماء