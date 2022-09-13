محشي كوسا بالبشاميل...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير محشي الكوسا مع اللحم المفروم والبشاميل المغذي وحضريه لعائلتك كالمحترفات.
المكونات
- نصف كيلو من اللحم المفروم
- كيلو كوسا متوسطة الحجم
- 2 كوب ونصف من البشاميل الجاهز
- 2 بصلة مفرومة
- كوب من الأرز
- شبت
- كزبرة خضراء
- نعناع أخضر
- كوب من المرقة
- ملح وفلفل حسب الرغبة
- 2 ملعقة صلصة طماطم
- ملعقتان من الزبد.
طريقة التحضير
- في مقلاه نضع ملعقتين من الزبد مع البصل ونمزجها جيدًا حتى يتغير لونها، ثم نضع اللحم المفروم، ونضيف الملح والفلفل الأسمر حسب الرغبة.
- نضيف الصلصة والكزبرة الخضراء والشبت والقليل من النعناع الأخضر ليكتسب رائحة النعناع.
- نغسل الأرز ونصفيه من الماء ونضيفه إلى باقي المكونات.
- نرفع المزيج من فوق النار بعد إضافة الأرز مباشرة مع تقليب جميع المكونات الأرز واللحم.
- نحضر الكوسا ونقوم بتقويرها ونرش عليها القليل من الملح والفلفل الأسمر.
- نقوم بحشو الأرز بالكوسا، وعندما ننتهي نقوم برص الكوسا في صينية مع وضع كوب من المرقة مع كوب من البشاميل فوقها.
- نضعها في الفرن لمدة 45 دقيقة نخرجها وتصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات