محشي كوسا بالبشاميل

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير محشي الكوسا مع اللحم المفروم والبشاميل المغذي وحضريه لعائلتك كالمحترفات.

المكونات

- نصف كيلو من اللحم المفروم

- كيلو كوسا متوسطة الحجم

- 2 كوب ونصف من البشاميل الجاهز

- 2 بصلة مفرومة

- كوب من الأرز

- شبت

- كزبرة خضراء

- نعناع أخضر

- كوب من المرقة

- ملح وفلفل حسب الرغبة

- 2 ملعقة صلصة طماطم

- ملعقتان من الزبد.