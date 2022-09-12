كفتة دجاج بالأرز

القاهرة - بوابة الوسط

كفتة الدجاج بالأرز وصفة مميزة اقتصادية جدًا، حيث نحصل على ضعف كمية الدجاج المستخدمة وبطعم رائع وشهي جدًا تحضر بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة.

تعلمي معنا طريقة تحضير كفتة الدجاج بالأرز، وأعديها في مطبخكِ بسهولة، وفقًا لموقع «المطبخ».

المكونات

700 غرام دجاج مخلي من العظم ومقطع.

1.5كوب دقيق الأرز.

2/1 كوب دقيق السميد.

2/1 باقة كزبرة، بقدونس، شبت.

بصلة متوسطة.

قرن فلفل حار.

3 فصوص ثوم.

معلقة صغيرة ملح، بيكنغ باودر، فلفل أسود، كزبرة ناشفة.

2/1 معلقة بابريكا.

4/1 ملعقة صغيرة السبع بهارات، كمون ناعم.

4 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين.