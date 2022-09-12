كفتة دجاج بالأرز...

كفتة الدجاج بالأرز وصفة مميزة اقتصادية جدًا، حيث نحصل على ضعف كمية الدجاج المستخدمة وبطعم رائع وشهي جدًا تحضر بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة.
تعلمي معنا طريقة تحضير كفتة الدجاج بالأرز، وأعديها في مطبخكِ بسهولة، وفقًا لموقع «المطبخ».
المكونات
700 غرام دجاج مخلي من العظم ومقطع.
1.5كوب دقيق الأرز.
2/1 كوب دقيق السميد.
2/1 باقة كزبرة، بقدونس، شبت.
بصلة متوسطة.
قرن فلفل حار.
3 فصوص ثوم.
معلقة صغيرة ملح، بيكنغ باودر، فلفل أسود، كزبرة ناشفة.
2/1 معلقة بابريكا.
4/1 ملعقة صغيرة السبع بهارات، كمون ناعم.
4 ملعقة كبيرة زيت نباتي.
2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم للتزيين.
طريقة التحضير
- نخلط الدجاج المقطع والكزبرة والبقدونس والشبت والبصل والفلفل الحار والثوم والملح والفلفل والسبع بهارات والكمون والكزبرة الناشفة والبابريكا، ثم نطحنها معًا في فرامة اللحم الكهربائية .
- نضع الدجاج المفروم والمحضر مع الخضار والبهارات في وعاء، ونضيف دقيق الأرز ودقيق السميد والبيكنغ باودر والقليل من الماء ونخلط جيدًا حتى تتجانس المكونات معًا ونشكل الكفتة بشكل أصابع ونضعها في صينية .
- في وعاء وعلى نار متوسطة نضع الزيت النباتي ونضيف أصابع الكفتة ونتركها لمدة 3 دقائق ثم نقلبها على الوجه الآخر ونتركها 3 دقائق أخرى حتى تتحمر، وتنضج تمامًا وتصبح جاهزة للتقديم.
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