حضري كمبوت الخوخ في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط

كومبوت الخوخ المنزلي أو مربى الخوخ، هو نوع من الحلى يحضر من الخوخ المقطع مع شراب السكر، يحضر بطريقة بسيطة وسهلة جدًا وطعمه لذيذ.

تعلمي معنا طريقة تحضير كومبوت الخوخ وأعديها في مطبخكِ مثل المحترفات.

المكونات

كيلو خوخ مغسول ومقطع.

2 كوب ماء مغلي.

1.5 كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.