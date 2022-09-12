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حضري كمبوت الخوخ في المنزل

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 12 سبتمبر 2022, 12:17 مساء
حضري كمبوت الخوخ في المنزل
حضري كمبوت الخوخ في منزلك مثل المحترفات (الإنترنت)
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كومبوت الخوخ المنزلي أو مربى الخوخ، هو نوع من الحلى يحضر من الخوخ المقطع مع شراب السكر، يحضر بطريقة بسيطة وسهلة جدًا وطعمه لذيذ.

تعلمي معنا طريقة تحضير كومبوت الخوخ وأعديها في مطبخكِ مثل المحترفات.

المكونات
كيلو خوخ مغسول ومقطع.
2 كوب ماء مغلي.
1.5 كوب سكر.
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير
- نضع في وعاء وعلى نار متوسطة الماء المغلي، ونضيف السكر ونحلط جيدًا ونتركها حتى الغليان.
- نضيف عصير الليمون والخوخ ونحرك جيدًا ثم نخفض درجة حرارة النار ونقلب من حين إلى آخر حتى ينضج الخوخ ويصبح خليط الماء والسكر أثقل.
- نرفع الوعاء عن النار ونتركه يبرد، ثم نفرغ الكومبوت في وعاء نظيف محكم الإغلاق.

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