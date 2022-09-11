حضري صوص الشيدر كالمحترفات

القاهرة - بوابة الوسط

صوص جبن الشيدر يعتبر من ألذ أنواع الصوصات، التي تضاف إلى أطباق البطاطا والمعكرونة والوجبات السريعة ذات قوام كريمي وطعم لذيذ جدًا يتم تحضيره بمكونات بسيطة. تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموق «الوصفة».

المكونات

3 ملعقة كبيرة زبد.

3 ملعقة كبيرة دقيق.

لتر حليب كامل الدسم.

3/1 كيلو جبن شيدر مبروش.

3/1 كيلو جبن موزاريلا مبروش.

4/1 ملعقة صغيرة بزار لإعطاء اللون الأصفر.

ملح.

بودرة جبن الشيدر.