حضري صوص الشيدر كالمحترفات...

صوص جبن الشيدر يعتبر من ألذ أنواع الصوصات، التي تضاف إلى أطباق البطاطا والمعكرونة والوجبات السريعة ذات قوام كريمي وطعم لذيذ جدًا يتم تحضيره بمكونات بسيطة. تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بسهولة وذلك وفقًا لموق «الوصفة».
المكونات
3 ملعقة كبيرة زبد.
3 ملعقة كبيرة دقيق.
لتر حليب كامل الدسم.
3/1 كيلو جبن شيدر مبروش.
3/1 كيلو جبن موزاريلا مبروش.
4/1 ملعقة صغيرة بزار لإعطاء اللون الأصفر.
ملح.
بودرة جبن الشيدر.
طريقة التحضير
- في وعاء وعلى نار متوسطة نضع الزبد والدقيق ونقلب لمدة نصف دقيقة، ثم نضيف الحليب ونحرك جيدًا حتى يغلي.
- نضيف جبن الشيدر والموزاريلا ونقلب بالمضرب اليدوي حتى يذوب الجبن ثم نضيف البزار والملح وبودرة جبن الشيدر، ونستمر بالتحريك حتى يثخن القوام.
- نسكب في وعاء التقديم ويقدم إلى جانب البطاطا المقلية.
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