كباب بالفستق

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير شيش الكباب الشهي بتتبيلة الفستق، وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كوب زبدة الفستق

2 ملعقة سكر بني

1/2 كوب صودا الحمضيات

2 ملعقة زيت نباتي

حبة قشر ليمون أخضر

2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة صوص الصويا

ملح

فلفل

3/4 كيلو غرام لحم بقري

2 حبة بصل أحمر

مقطع إلى أرباع

كوب طماطم