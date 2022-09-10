كباب بالفستق...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير شيش الكباب الشهي بتتبيلة الفستق، وأعديه في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».
المكونات
كوب زبدة الفستق
2 ملعقة سكر بني
1/2 كوب صودا الحمضيات
2 ملعقة زيت نباتي
حبة قشر ليمون أخضر
2 ملعقة صغيرة ثوم مفروم
2 ملعقة كبيرة صوص الصويا
ملح
فلفل
3/4 كيلو غرام لحم بقري
2 حبة بصل أحمر
مقطع إلى أرباع
كوب طماطم
طريقة التحضير
- تجمع زبدة الفستق والسكر البني وصودا الحمضيات والزيت والليمون والثوم وصوص الصويا والملح ثم نتبل الكل تخلط المكونات كلها جيدًا.
- تنقع قطع اللحم بها مدة 30 دقيقة في البراد ثم يثبت اللحم في الأسياخ بشكل 3 قطع بالترتيب بصل، قطعة لحم، طماطم ثم قطعة لحم.
- تشوى مدة 2 دقيقة لكل جانب أو نشوي القطع بحسب درجة النضج التي تحبونها.
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