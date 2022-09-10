بسكويت النسكافية بالزبادي

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير حلوى شهيّة ومغذية سوف يحبها أطفالك وهي حلوى بسكويت الزبادي بالنسكافيه، تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا وأعديها في مطبخك بسهولة، وفقًا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

علبة بسكويت سادة

ربع كوب زبدة

3 أكواب حليب بودرة

كوب سكر

كوب زبادي

كوب ماء

كيس كريم كراميل

ملعقة صغيرة نسكافيه