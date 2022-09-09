طاجين لسان العصفور وكرات اللحم...

نقدم لك طريقة تحضير طاجين لسان العصفور بكرات اللحم المفروم بأسهل وصفة، حسب «دليل الطبخ العربي».
المقادير والمكونات:
نصف كيلوغرام لسان عصفور
نصف كيلوغرام لحم مفروم
مرقة لحم
ثوم مفروم
بيضة مخفوقة
كوب بقسماط
ملعقة كبيرة زيت
معجون طماطم
طماطم مقطّعة مكعبات
معدنوس
جبن باراميزان
روزماري
الطريقة
افي البداية، خلطي نصف كوب من مرقة اللحم مع اللحم المفروم والثوم والبيض والبقسماط.
شكّلي الخليط على هيئة كرات.
بعدها سخني الزيت في مقلاة كبيرة، ثم أضيفي كرات اللحم واطهيها حتى تتحمّر من جميع الجهات.
أضيفي باقي كمية المرقة ومعجون الطماطم والروزماري. ثم اخلطي المكونات واخفضي النار واتركيه ليُطهى وهو مغطّى عشر دقائق مع التقليب بين الحين والآخر.
أضيفي لسان العصفور والطماطم واطهيهما دون غطاء.
قلّبي من حين لآخر حتى يصبح لسان العصفور بالكاد لينًا ويصبح جاهزًا للتقديم.. وصحتين.
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