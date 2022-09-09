طاجين لسان العصفور وكرات اللحم

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك طريقة تحضير طاجين لسان العصفور بكرات اللحم المفروم بأسهل وصفة، حسب «دليل الطبخ العربي».

المقادير والمكونات:

نصف كيلوغرام لسان عصفور

نصف كيلوغرام لحم مفروم

مرقة لحم

ثوم مفروم

بيضة مخفوقة

كوب بقسماط

ملعقة كبيرة زيت

معجون طماطم

طماطم مقطّعة مكعبات

معدنوس

جبن باراميزان

روزماري