معكرونة بالجمبري

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير معكرونة الفوتوتشيني الشهية مع الجمبري والمشروم، وأعديها في مطبخكِ بسهولة وذلك وفقا لموقع «شملولة».

المكونات

500 غرام معكرونة مسلوقة.

1/2 كيلو جمبري مسلوق.

3 فصوص ثوم مهروسة.

1/2 بصلة مقطعة.

4 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملح.

فلفل أسود مطحون.

شطة.

كريمة.

مشروم مقطع.