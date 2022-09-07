كريب الدجاج بالمشروم والمايونيز

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا على طريقة تحضير كريب الدجاج الشهي مع المشروم وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات

4 حبات بيض

حليب

250 غرام دقيق

ملح

50 غرام زبدة مذوبة

زبدة لدهن المقلاة

ملعقة صغيرة خل أبيض

لتحضير الحشوة:

2 صدر دجاج مسلوق

100 غرام فطر مقطع إلى شرائح

ملعقتان كبيرتان مايونيز

بصل مفروم فرما ناعما نصف كوب

ملح

فلفل أسود