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كريب الدجاج بالمشروم والمايونيز

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 سبتمبر 2022, 11:50 صباحا
كريب الدجاج بالمشروم والمايونيز
حضري كريب دجاج شهي في خطوات بسيطة (الإنترنت)
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تعرفي معنا على طريقة تحضير كريب الدجاج الشهي مع المشروم وأعديه في مطبخك بسهولة وفقا لموقع «أطيب طبخة».

المكونات
4 حبات بيض
حليب
250 غرام دقيق
ملح
50 غرام زبدة مذوبة
زبدة لدهن المقلاة
ملعقة صغيرة خل أبيض
لتحضير الحشوة:
2 صدر دجاج مسلوق
100 غرام فطر مقطع إلى شرائح
ملعقتان كبيرتان مايونيز
بصل مفروم فرما ناعما نصف كوب
ملح
فلفل أسود

طريقة التحضير
- لتحضير عجينة الكريب، ضعي في وعاء الخلاط الكهربائي الدقيق، البيض، الملح، الحليب والخل.
- اخفقي جيدا حتى تحصلي على مزيج متجانس خال من التكتلات واسكبي الزبدة المذوبة واخفقي من جديد حتى تتداخل المكونات.
- حمي مقلاة غير لاصقة على حرارة متوسطة وادهنيها بالقليل من الزبدة.
- اسكبي حوالي ربع كوب من مزيج الكريب في المقلاة ومديها بالتساوي وعندما تنضج وتتحمر، اقلبيها إلى الجهة الثانية حتى تتحمر بدورها، ثم ارفعيها من المقلاة وأعيدي الكرة حتى انتهاء الكمية.
- لتحضير الحشوة، فتتي الدجاج وأضيفي إليه الفطر والبصل.
- زيدي المايونيز، نكهي بالملح والفلفل الأسود وقلبي جيدا حتى تتداخل المكونات وضعي القليل من الحشوة على كل قطعة كريب ولفيها بإحكام وتصبح جاهزة للتقديم.

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