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كفتة سمك

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 05 سبتمبر 2022, 01:12 مساء
كفتة سمك
طريقة سهلة وسريعة لتحضير كفتة السمك المغذية
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نقدِّم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير كفتة السمك في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «احكي».

المكونات
300 غرام سمك فيليه مفروم.
ملعقة كبيرة ملح.
ملعقة صغيرة فلفل أسود.
ملعقة صغيرة كزبرة.
ملعقة كبيرة كمون.
نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.
ملعقة كبيرة عصير ليمون.
3 ملاعق كبيرة دقيق.
ملعقة كبيرة بهارات سمك.
سمنة.
نصف كوب بصل.
نصف كوب بقدونس مفروم.

طريقة التحضير
- ابدئي أولاً بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية إلى حين أن تحضري الكفتة وأحضري صينية فرن وقومي بدهنها بالسمن السايحة. في بولة كبيرة قومي بوضع السمك الفيليه المفروم ناعمًا والملح والفلفل والكزبرة والكمون وبهارات السمك والكزبرة الخضراء المفرومة وعصير الليمون والدقيق.
- اخلطي مكونات الكفتة السابقة جيدًا معًا حتى تصبح متجانسة القوام ويمكن تشكيلها. أحضري الأعواد الخشبية وبلليها بالماء، ثم خذي كرة بمقدار كف اليد من الكفتة وشكليها على ثلاثة أعواد خشبية لتصبح طولية الشكل مثل الكفتة العادية.
- كرري عملية فرد الكفتة على الأعواد الخشبية حتى تنتهي الكمية وضعي أعواد الكفتة في الصينية وادهنيها بالسمنة .
- ادخلي الصينية الفرن ليتم خبزها لمدة 25 دقيقة أو حتى اكتسابها اللون البني الفاتح، وحتى تصنعي التتبيلة.. في بولة يتم خلط البصل الأحمر الجوليان، والبقدونس والدقة ويتم فركها جيدًا معًا ثم توضع الكفتة وتقدم ساخنة.

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