كفتة سمك

القاهرة - بوابة الوسط

نقدِّم إليكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير كفتة السمك في مطبخكِ وتستمتعي بمذاقها الشهي وفقًا لموقع «احكي».

المكونات

300 غرام سمك فيليه مفروم.

ملعقة كبيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة كزبرة.

ملعقة كبيرة كمون.

نصف كوب كزبرة خضراء مفرومة.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

3 ملاعق كبيرة دقيق.

ملعقة كبيرة بهارات سمك.

سمنة.

نصف كوب بصل.

نصف كوب بقدونس مفروم.