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دونر دجاج تركي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 سبتمبر 2022, 03:48 مساء
دونر دجاج تركي
طريقة سهلة وسريعة لتحضير الدونر التركي كالمحترفات(الإنترنت)
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الدونر التركي من أشهى المأكولات التي لا يقاومها الكبار أو الصغار، فهي لذيذة للغاية، تعلمي معنا طريقة تحضيرها في المنزل كالمحترفات وفقًا لموقع «الطريقة».

لتحضير الخبز:
كيلو دقيق.
3 ملاعق صغيرة ملح.
4 كؤوس ماء.

لتحضير الصوص:
ملعقة صغيرة زبدة.
3 ملاعق كبيرة معجون طماطم.
3 كؤوس ماء ساخن.
لتحضير المايونيز:
كأس مايونيز.
2 ملعقة كبيرة معدنوس مفروم.
2 فص ثوم مفروم.

لتتبيل الدجاج:
4 صدور دجاج.
2 حبة بطاطا.
ملعقة كبيرة معجون طماطم.
فص ثوم.
2 ملعقة كبيرة لبن زبادي.
4 ملاعق كبيرة زيت.

لتحضير الساندوتش:
معدنوس.
طماطم.
ملفوف.
مخلل.

طريقة التحضير
- نضع الدقيق في وعاء ونضيف الملح والماء بالتدريج مع الاستمرار بالعجن حتى نحصل على عجينة طرية وغير لاصقة.
- نغطي العجينة ونتركها ترتاح لنحو نصف ساعة بدرجة حرارة الغرفة.
- نشكل كرات متساوية من العجينة، ثم نمدها حتى تصبح دائرية ورقيقة.
- نحمي مقلاة غير لاصقة ثم نضع العجينة ونطهو الخبز على نار هادئة مع التقليب حتى ينضج من الطرفين ونغطيه كي لا يجف.
- نخلط في وعاء كلًا من المايونيز والمعدنوس والثوم ونحرك جيدًا.
- نضع في قدر عميق كلًا من الزبدة ومعجون الطماطم ونحرك جيدًا حتى يمتص الزبدة ثم نضيف الماء الساخن ونحرك جيدًا حتى يغلي لنحو خمس دقائق ونطفئ النار.
- نقطع البطاطا ونقليها حتى تصبح ذهبية ثم نصفيها ونضعها جانبًا.
- نقطع الدجاج إلى شرائح رقيقة ثم نضع في وعاء كل من الثوم ومعجون الطماطم والزبادي والزيت ونحرك ونضيف التتبيلة للدجاج ونحرك.
- نضع ملعقتين من الزيت في مقلاة ونقلي شرائح الدجاج المتبلة، ثم نضيف بقية الزيت ونقلبها حتى تكتسب لونًا، ثم نضيف ملعقة من الصوص ونحرك.
- نضع زيت في وعاء ونضيف الفلفل الأحمر ونحرك ثم ندهن أرغفة الخبز بالمزيج ونضعها على صاج أو في المقلاة ونقلبه.
- نبدأ بتحضير الساندوتش، فنوزع على الخبز كلًا من البطاطا والمخلل والملفوف والطماطم والمعدنوس والمايونيز والدجاج والصوص ونلفها، وبذلك تكون جاهزة للتقديم.

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