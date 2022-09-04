دونر دجاج تركي

القاهرة - بوابة الوسط

الدونر التركي من أشهى المأكولات التي لا يقاومها الكبار أو الصغار، فهي لذيذة للغاية، تعلمي معنا طريقة تحضيرها في المنزل كالمحترفات وفقًا لموقع «الطريقة».

لتحضير الخبز:

كيلو دقيق.

3 ملاعق صغيرة ملح.

4 كؤوس ماء.

لتحضير الصوص:

ملعقة صغيرة زبدة.

3 ملاعق كبيرة معجون طماطم.

3 كؤوس ماء ساخن.

لتحضير المايونيز:

كأس مايونيز.

2 ملعقة كبيرة معدنوس مفروم.

2 فص ثوم مفروم.

لتتبيل الدجاج:

4 صدور دجاج.

2 حبة بطاطا.

ملعقة كبيرة معجون طماطم.

فص ثوم.

2 ملعقة كبيرة لبن زبادي.

4 ملاعق كبيرة زيت.

لتحضير الساندوتش:

معدنوس.

طماطم.

ملفوف.

مخلل.