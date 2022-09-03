كعك بالعسل

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ وجبة فطور شهية وسريعة التحضير وغير تقليدية، وهي كعك بالعسل تعلمي الطريقة معنا وأعديه بنفسك حسب موقع «سي بي سي سفرة».

المكونات

3 أكواب دقيق

بيضة

فانيليا

رشة ملح

ربع كوب عسل أسود

ربع كوب زيت

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ماء

تزيين الوجه:

بيضة

فانيليا

سكر