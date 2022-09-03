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كعك بالعسل

القاهرة - بوابة الوسط السبت 03 سبتمبر 2022, 12:00 مساء
كعك بالعسل
كعك بالعسل لفطور شهي ومغذي (الإنترنت)
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نقدم إليكِ وجبة فطور شهية وسريعة التحضير وغير تقليدية، وهي كعك بالعسل تعلمي الطريقة معنا وأعديه بنفسك حسب موقع «سي بي سي سفرة».

المكونات
3 أكواب دقيق
بيضة
فانيليا
رشة ملح
ربع كوب عسل أسود
ربع كوب زيت
ملعقة كبيرة خميرة فورية
ماء
تزيين الوجه:
بيضة
فانيليا
سكر

طريقة التحضير
- اخلطي الدقيق مع الملح والخميرة المعدة مسبقًا بوضعها في نصف كوب ماء مع قليل من السكر وتركها لمدة عشر دقائق حتى ترتفع وأضيفي الزيت والعسل والبيضة والفانيليا.
- أضيفي الماء وقلبي حتى تحصلي على عجينة ثم اتركيها لتتخمر.
- شكلي العجينة لدوائر واتركيها لترتاح وادهني الوجه بالبيضة حتى تتحمر وتعطي لونًا ذهبيًا ورشي الفانيليا المخلوطة بالسكر على الوجه ثم اخبزيها وتصبح جاهزة للتقديم.

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