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صلصة النعناع الهندية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 سبتمبر 2022, 04:30 مساء
صلصة النعناع الهندية
تمتاز صلصة النعناع الهندية بقيمة غذائية عالية (الإنترنت)
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صلصة النعناع الهندية صلصة باردة ومنعشة، يمكن تحضيرها من مكونات طازجة للحصول على مذاق مميز. فهي تجمع بين الزبادي الخفيف والنعناع والكزبرة إضافة إلى مكونات أخرى مثل التوابل التي تضفي عليها نكهة ساحرة.

تمتاز صلصة النعناع الهندية بقيمة غذائية عالية، كونها تجمع بين الزبادي الغني بالبكتيريا النافعة الضرورية لصحة الأمعاء والمساعدة على إنقاص الوزن وكذلك الكالسيوم لتعزيز صحة العظام والأسنان، وكذلك النعناع أحد أشهر الأعشاب العطرية التي تعزز الهضم وتساعد على تهدئة المعدة، وفق «هي».

ما يميز هذه الصلصة الشهية أيضا، هو فقرها بالسعرات الحرارية واحتواؤها على الليمون الغني بفيتامين سي الذي يقوي مناعة الجسم.

المكونات
1 كوب زبادي
¼ كوب نعنان أخضر مفروم
¼ كوب كزبرة خضراء مفرومة
2 حبة فلفل أخضر مفروم
½ ملعقة صغيرة سكر
ملح حسب الرغبة
½ ملعقة صغيرة كمون مطحون
1 ملعقة كبيرة عصير الليمون

طريقة التحضير
في وعاء كبير، ضعي الزبادي
في وعاء آخر، اخلطي باقي المكونات الأخرى مع الخفق جيدا حتى يصبح المزيج ناعما
أضيفي خليط النعناع إلى الزبادي واخلطي جيدا، ثم ضعي الصلصة في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل حتى تبرد
زيني صلصة النعناع بأوراق النعناع الطازجة وقدميها باردة.

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