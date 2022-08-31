دجاج روستو بالزبدة...

تعلمي معنا طريقة تحضير دجاج روستو الشهي بالزبدة وأعديه في مطبخك في دقائق معدودة كالمحترفات.
المكونات
دجاجة كاملة وكبيرة الحجم
100 غرام زبدة غير مملحة
4 فص ثوم مفروم
معلقة كبيرة روز ماري مفروم ناعم
معلقة كبيرة زعتر مفروم ناعم
معلقة كبيرة بقدونس مفروم
أغصان زعتر وروزماري وبقدونس
ليمون مقطع أرباع
ملح
فلفل أسود
1/2 كوب شوربة دجاج
2 عدد بصل مقطع اربع
2 رأس ثوم صحيح
خيط سميك
زيت زيتون
طريقة التحضير
- نحضر الزبدة ونضيف عليها الثوم وعصير الليمون ثم الروزماري والزعتر والبقدونس، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود، ونقلب جميع المكونات ونتبل الدجاجة بالخليط داخل وخارج الجلد بعد وضعها في طاجن الفرن.
- نضع بداخل الدجاجة أغصان البقدونس والروزماري والزعتر والليمون المقطع أرباع لحشو الدجاجة.
- نضع البصل في الطاجن «حوالين الدجاجة والثوم الصحيح ونربط أرجل الدجاجة بالخيط ونضيف الشوربة وبقية توابل الدجاج نضيفها على الشوربة ونرش زيت الزيتون على وجه الدجاجة ونرش الملح والفلفل الأسود» وتترك في الثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل التسوية.
- تدخل الفرن لمدة 10 دقائق على درجة حرارة 220 ولكل 500 غرام من وزن الدجاج يبقى في الفرن لمدة 20 دقيقة حتى لا تفقد عصارتها ونأخذ عصارة الدجاجة ونسقى بها الدجاج ثلاث مرات في الفرن.
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