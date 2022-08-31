دجاج روستو بالزبدة

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير دجاج روستو الشهي بالزبدة وأعديه في مطبخك في دقائق معدودة كالمحترفات.

المكونات

دجاجة كاملة وكبيرة الحجم

100 غرام زبدة غير مملحة

4 فص ثوم مفروم

معلقة كبيرة روز ماري مفروم ناعم

معلقة كبيرة زعتر مفروم ناعم

معلقة كبيرة بقدونس مفروم

أغصان زعتر وروزماري وبقدونس

ليمون مقطع أرباع

ملح

فلفل أسود

1/2 كوب شوربة دجاج

2 عدد بصل مقطع اربع

2 رأس ثوم صحيح

خيط سميك

زيت زيتون