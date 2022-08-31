ناتشوز بالدجاج والجبن...

الناتشوز من المقبلات الشهية التي يقبل عليها الصغار والكبار، اليوم نقدم إليكِ طريقة تحضيرها في مطبخك في خطوات سهلة وسريعة بالباربيكيو والجبن الشيدر تعلميها معنا.
المكونات
دجاج مطهي ومفصص شرائح (ورك أو صدر مسلوق أو مشوي)
3 ملاعق كبيرة صوص باربيكيو
2 كيس مقرمشات ناتشوز (دوريتوس)
2 معلقة كبيرة جبنة شيدر صفراء مبشورة
2 معلقة كبيرة فاصوليا حمراء مغسولة ومصفَّاة
للتقديم
معلقة كبيرة كريمة حامضية أو لبنة
رشة كزبرة خضراء مفرومة
طريقة التحضير
- في طبق نقلب الدجاج مع صوص الباربكيو والفاصوليا الحمراء وندخلهم المايكرويف لمدة دقيقتين.
- في طبق مسطح نفرش الدوريتوس وعليه خليط الدجاج والجبنة و ندخلهم المايكرويف دقيقتين أو حتى تسيح الجبنة وعند خروجها نضع معلقة الكريمة الحامضة والكزبرة وتصبح جاهزة للتقديم.
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