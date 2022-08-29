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صينية دجاج بالبطاطا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 أغسطس 2022, 04:38 مساء
صينية دجاج بالبطاطا
الدجاج بالبطاطا من الأطباق المشهورة في مختلف مطابخ العالم (الإنترنت)
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صينية الدجاج بالبطاطا من الأطباق المشهورة في مختلف مطابخ العالم، لأن مكوناتها متوفرة بكثرة ومرغوبة لدى جميع الناس حيث يمكننا تحضيرها بمكونين فقط مع بعض التوابل.
تعرفي إلى طريقة تحضير الدجاج بالبطاطا معنا وأعديها بنفسك وفقا لموقع «شهية».

المكونات
دجاجة كبيرة الحجم 1200 إلى 1400 غرام.
5 حبات بطاطا متوسطة الحجم مقشرة ومقطعة إلى شرائح رقيقة.
رأس ثوم مقشر مهروس.
نصف كوب زيت زيتون.
لتتبيل الدجاج:
ملعقة صغيرة كمون ناعم
ملعقة صغيرة فلفل أسود ناعم
ملعقة طعام ملح
نصف ملعقة صغيرة هال مطحون
نصف كوب عصير ليمون

طريقة التحضير
- نقطع الدجاجة إلى نصفين أو أربع قطع ونتبلها بالتوابل المذكورة في المكونات.
- نضعها في وعاء ونغطيها بالفويل ونتركها لمدة ثلاث ساعات في الثلاجة حتى تتشرب النكهات.
- نتبل البطاطا بكل من الزيت، والملح، والفلفل، والثوم، والكمون ونوزعها في صينية فرن كبيرة ونضيف نصف كوب من الماء.
- نضع الدجاج فوق البطاطا وندخل الصينية إلى الفرن بدرجة 200 مئوية ونتركها لمدة ساعة ونصف تقريبا حتى تنضج البطاطا ويتحمر الدجاج وتصبح جاهزة للتقديم.
 

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