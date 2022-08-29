مسقعة في الفرن

القاهرة - بوابة الوسط

تتكون المسقعة أساسا من الباذنجان والبطاطا وبعض المكونات الأخرى، التي تقلى كل منها على حدة قبل طهيها معا، واليوم نقدم لك طريقة مبتكرة لعمل المسقعة دون قلي في الفرن حسب وصفة «أطيب طبخة».

المكونات

بصل مفروم

2 ملعقة زيت نباتي

ثوم مهروس

فلفل رومي مقطع إلى شرائح

فلفل حار مقطع إلى شرائح

بطاطا مقطعة إلى شرائح ومشوية

عصير ليمون حامض

باذنجان مقطع إلى شرائح

طماطم مقطعة إلى شرائح

حمص مسلوق بحسب الرغبة

معدنوس مفروم بحسب الرغبة

صلصة طماطم

نصف كوب معجون طماطم

فلفل أحمر حار

ماء - نصف كوب

ملح - رشة