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دجاج مسحب بأسهل طريقة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 أغسطس 2022, 03:57 مساء
دجاج مسحب بأسهل طريقة
طريقة سهلة لتحضير الدجاج المسحب كالمحترفات (الإنترنت)
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الدجاج المسحب من الأطباق الشهية والمغذية ويمكن تحضيره بالعديد من الطرق، نقدم إليك أسهلها لتعديها في مطبخك كالمحترفات.

المكونات
4 قطع من صدور الدجاج
5 حبات بطاطا مسلوقة مهروسة
3 فصوص ثوم مفروم
ملعقة صغيرة من الزنجبيل المفروم
ملعقة صويا صوص
ملعقة كبيرة من الخل
عصير ليمون
3 ملاعق كبيرة من الجبنة البارميزان
بصلة مبشورة
نصف ملعقة صغيرة من الزعتر
2 ملعقة كبيرة من الحليب
3 ملاعق كبيرة من الزيت
ملح وفلفل أسود

طريقة التحضير
- نحضر طبقا ونضع به الخل والصويا صوص وعصير الليمون، وتقلب المكونات.
- يوضع الدجاج في الخليط، ويترك منقوعا به لمدة ساعة تقريبا ويجري وضع البطاطس المهروسة في طبق ويضاف إليها الثوم المفروم والبصل المفروم والزنجبيل والزعتر، ويجري تقليبها جيدا.
- نضع الحليب وتتبل المكونات بالملح والفلفل الأسود مع التقليب.
- توضع البطاطا في صينية الفرن، وفوقها الدجاج وعلى الوجه الجبنة البارميزان والزيت.
- توضع الصينية بالفرن لمدة لا تقل عن نصف الساعة حتى نضج المكونات، ونحصل على وجه ذهبي اللون.

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