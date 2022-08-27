نقدم إليك طريقة تحضير كعكة مختلفة وخفيفة ومغذية من صنع يديكِ بمكونات غير مكلفة، وهي كعكة العسل، تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا.
المكونات
4 بيضات
كوبا دقيق
كوب وربع عسل
ملعقة صغيرة فانيليا سائلة
ملعقة ونصف صغيرة بيكنغ باودر
ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم
رشة ملح
ربع ملعقة صغيرة خل
بشر قشر ليمون
قليل من عصير الليمون
- كوب زيت ذرة
كوب حليب ساخن
طريقة التحضير
- في الخفاقة، اخفقي البيض لدقيقتين ثم أضيفي الملح والفانيليا والخل ونقاط الليمون والعسل وبشر الليمون، استمري بالخفق لدقيقتين ثم أضيفي الزيت واخفقي لدقيقتين.
- انخلي الدقيق مع البيكنغ باودر والبيكربونات مرتين أو ثلاثًا، ثم أضيفيهما إلى المزيج، اخلطي حتى يتجانس.
- أضيفي الحليب الساخن واخلطي، ثم صبّي الخليط في قالب مبطن واخبزيه في فرن محمى مسبقًا على 170 درجة مئوية.
- أخرجيه وقدميه بعد أن يبرد.
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