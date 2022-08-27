كعكة العسل

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك طريقة تحضير كعكة مختلفة وخفيفة ومغذية من صنع يديكِ بمكونات غير مكلفة، وهي كعكة العسل، تعرفي إلى طريقة تحضيرها معنا.

المكونات

4 بيضات

كوبا دقيق

كوب وربع عسل

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ملعقة ونصف صغيرة بيكنغ باودر

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم

رشة ملح

ربع ملعقة صغيرة خل

بشر قشر ليمون

قليل من عصير الليمون

- كوب زيت ذرة

كوب حليب ساخن