بان كيك بالفراولة والكيوي

القاهرة - بوابة الوسط

بان كيك بالفراولة والكيوي لا تختلف عن وصفات البان كيك الأخرى، إلا في طريقة التقديم، والتي تتضمن فاكهة الفراولة والكيوي وكلتاهما من أصناف الفواكه لذيذة الطعم وغنية بالفوائد الصحية التي تضفي على هذا الطبق من الحلويات، المزيد من الأهمية.

نقدم إليك طريقة عمل بان كيك بالفراولة والكيوي الأكثر من رائعة كما حضرها الشيف سنان بطرس، بحسب «هي».

المكونات

1 و½ كوب طحين

1 ملعقة كبيرة بيكنغ باودر

2 ملعقة كبيرة سكر

1 كوب حليب

2 ملعقة كبيرة زبدة

1 ملعقة صغيرة فانيلا

2 حبة بيض

للتقديم:

1 كوب عسل

1 كوب فراولة

1 كوب كيوي مقطع