بان كيك بالفراولة والكيوي لا تختلف عن وصفات البان كيك الأخرى، إلا في طريقة التقديم، والتي تتضمن فاكهة الفراولة والكيوي وكلتاهما من أصناف الفواكه لذيذة الطعم وغنية بالفوائد الصحية التي تضفي على هذا الطبق من الحلويات، المزيد من الأهمية.
نقدم إليك طريقة عمل بان كيك بالفراولة والكيوي الأكثر من رائعة كما حضرها الشيف سنان بطرس، بحسب «هي».
المكونات
1 و½ كوب طحين
1 ملعقة كبيرة بيكنغ باودر
2 ملعقة كبيرة سكر
1 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة صغيرة فانيلا
2 حبة بيض
للتقديم:
1 كوب عسل
1 كوب فراولة
1 كوب كيوي مقطع
طريقة التحضير:
في وعاء عميق، اخلطي الطحين مع البيكنغ باودر والسكر جيدا
في وعاء آخر، اخلطي الحليب مع البيض، الفانيلا والزبدة جيداً ثم اسكبيهم فوق خليط وعاء الطحين وقلّبي المكونات
ادهني مقلاة غير لاصقة بالقليل من الزبدة، واسكبي مقدار مغرفة من عجينة البان كيك فوق المقلاة
اتركي الخليط لعدة دقائق حتى ينضج، ثم اقلبيه على الجهة الثانية لعدة دقائق حتى ينضج أيضا
كرري الخطوات لحين الانتهاء من كامل كمية خليط البان كيك
ضعي قطع البان كيك في صحن التقديم، اسكبي العسل عليها ثم زينيها بالفراولة والكيوي وقدميها.
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