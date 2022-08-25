Atwasat

بان كيك بالفراولة والكيوي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 25 أغسطس 2022, 01:50 مساء
بان كيك بالفراولة والكيوي
طريقة عمل بان كيك بالفراولة والكيوي (الإنترنت)
alwasat radio

بان كيك بالفراولة والكيوي لا تختلف عن وصفات البان كيك الأخرى، إلا في طريقة التقديم، والتي تتضمن فاكهة الفراولة والكيوي وكلتاهما من أصناف الفواكه لذيذة الطعم وغنية بالفوائد الصحية التي تضفي على هذا الطبق من الحلويات، المزيد من الأهمية.

نقدم إليك طريقة عمل بان كيك بالفراولة والكيوي الأكثر من رائعة كما حضرها الشيف سنان بطرس، بحسب «هي».

المكونات
1 و½ كوب طحين
1 ملعقة كبيرة بيكنغ باودر
2 ملعقة كبيرة سكر
1 كوب حليب
2 ملعقة كبيرة زبدة
1 ملعقة صغيرة فانيلا
2 حبة بيض

للتقديم:
1 كوب عسل
1 كوب فراولة
1 كوب كيوي مقطع

طريقة التحضير:
في وعاء عميق، اخلطي الطحين مع البيكنغ باودر والسكر جيدا
في وعاء آخر، اخلطي الحليب مع البيض، الفانيلا والزبدة جيداً ثم اسكبيهم فوق خليط وعاء الطحين وقلّبي المكونات
ادهني مقلاة غير لاصقة بالقليل من الزبدة، واسكبي مقدار مغرفة من عجينة البان كيك فوق المقلاة
اتركي الخليط لعدة دقائق حتى ينضج، ثم اقلبيه على الجهة الثانية لعدة دقائق حتى ينضج أيضا
كرري الخطوات لحين الانتهاء من كامل كمية خليط البان كيك
ضعي قطع البان كيك في صحن التقديم، اسكبي العسل عليها ثم زينيها بالفراولة والكيوي وقدميها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لماذا تراجعت أسعار الحبوب العالمية عن ذروتها؟

لماذا تراجعت أسعار الحبوب العالمية عن ذروتها؟
الدبيبة يرد على باشاغا: ركز جهدك لدخول الانتخابات.. ودع عنك أوهام الانقلابات

الدبيبة يرد على باشاغا: ركز جهدك لدخول الانتخابات.. ودع عنك أوهام الانقلابات
مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا

مسؤول بـ«الهجرة الدولية»: تدريب العمالة المصرية قبل السفر إلى ليبيا
اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي

اللجنة الدولية للحقوقيين تطالب بزيادة ميزانية مكتب النائب العام الليبي
وسط تغييرات وشروط.. اسطنبول تتزين لقرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. الخميس

وسط تغييرات وشروط.. اسطنبول تتزين لقرعة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.. الخميس
باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم الالتزام بالتداول السلمي

باشاغا يوجه رسالة «إبراء ذمة» للدبيبة: مبادئ الديمقراطية تحتم الالتزام بالتداول ...
موقع أميركي: «أفريكوم» تحقق في سقوط الطائرة المسيّرة التابعة لها قرب بنينا

موقع أميركي: «أفريكوم» تحقق في سقوط الطائرة المسيّرة التابعة لها قرب بنينا
مدرب الحراس «القشاط» يفارق الحياة أثناء عمله بنادي المدينة

مدرب الحراس «القشاط» يفارق الحياة أثناء عمله بنادي المدينة
لغز «المسيَّرة» فوق بنينا .. من أرسلها؟ ولماذا؟

لغز «المسيَّرة» فوق بنينا .. من أرسلها؟ ولماذا؟
خبير بالبنك الدولي: مخاطر داخلية وخارجية تحيط بالاقتصاد الليبي.. لكن احتياطيات «المركزي» مريحة

خبير بالبنك الدولي: مخاطر داخلية وخارجية تحيط بالاقتصاد الليبي.. لكن احتياطيات ...
في 15 دقيقة.. عاصفة رعدية تغرق شوارع درنة (فيديو)

في 15 دقيقة.. عاصفة رعدية تغرق شوارع درنة (فيديو)
«ناسا» تنشر صورا غير مسبوقة لكوكب المشتري وفرها «جيمس ويب»

«ناسا» تنشر صورا غير مسبوقة لكوكب المشتري وفرها «جيمس ويب»
5 آلاف دولار للحصول على سيارة سوزوكي الاقتصادية

5 آلاف دولار للحصول على سيارة سوزوكي الاقتصادية
المسماري: طبول الحرب تدق في طرابلس ولسنا طرفا في الصراع

المسماري: طبول الحرب تدق في طرابلس ولسنا طرفا في الصراع
ماذا يحدث في بوهادي؟

ماذا يحدث في بوهادي؟
كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس ...
حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية

حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية
صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»

صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
لذيذة وشهية.. فطيرة البطاطا باللحم
لذيذة وشهية.. فطيرة البطاطا باللحم
أكواب البطاطا بالمفروم
أكواب البطاطا بالمفروم
سلطة فواكه بالمكسرات
سلطة فواكه بالمكسرات
كباب حلة مصري في خطوات بسيطة
كباب حلة مصري في خطوات بسيطة
فتوش تركي
فتوش تركي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خبز الشوفان للحمية الغذائية
خبز الشوفان للحمية الغذائية...
صدور البط بالجبن
صدور البط بالجبن...
كيك الموز المقلوب
كيك الموز المقلوب...
كيك البرتقال بالحليب
كيك البرتقال بالحليب...
نجرسكو الدجاج بالبشاميل
نجرسكو الدجاج بالبشاميل...
المزيد
بان كيك بالفراولة والكيوي
بان كيك بالفراولة والكيوي...
ورق عنب سوري
ورق عنب سوري...
أصابع السميد بالشوكولاتة
أصابع السميد بالشوكولاتة...
فتوش تركي
فتوش تركي...
كباب حلة مصري في خطوات بسيطة
كباب حلة مصري في خطوات بسيطة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط