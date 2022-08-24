Atwasat

ورق عنب سوري

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 04:32 مساء
ورق عنب سوري
طريقة سهلة وسريعة لتحضير ورق العنب السوري (الإنترنت)
alwasat radio

تتعدد طرق إعداد محشي ورق العنب، ويختلف من مطبخ لآخر، واليوم نقدمه لك حسب الوصفة السورية تعليمه معنا.

المكونات
كيلوغرام لحم
كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من أوراق العنب
5 أكواب أرز
100 غرام دهن
رأس ثوم
بهارات مشكلة
سمن نباتي
كمون
فلفل أسود
ملعقة عصفر
ملح
زيت نباتي
زيت زيتون

طريقة التحضير
- يصفى الأرز من الماء ثم يضاف إلى اللحم المفروم مع إضافة ملعقة من زيت الزيتون والزيت النباتي والملح والكمون والبهارات المشكلة والعصفر والفلفل الأسود.
- احشي ورق العنب بملعقة صغيرة من الحشوة، ثم اطوي الورقة من الجهتين وأغلقيها بإحكام على شكل الإصبع.
- ضعي السمن في قدر ثم أضيفي اللحم والدهن وصففّي الورق والثوم بشكل دائري اغمري الورق بالماء وأضيفي الملح وملعقة من زيت الزيتون ثم اضغطيه بطبق ثقيل حتى لا تتفتّح الأوراق.
- ضعي القدر على النار واطبخي الورق لمدة ساعة على نار هادئة ثم أضيفي عصير الليمون الحامض واتركي الورق يغلي على النار لمدة ساعة أخرى ويصبح جاهزًا للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيلينسكي في يوم الاستقلال: أوكرانيا ستقاتل «حتى النهاية»

زيلينسكي في يوم الاستقلال: أوكرانيا ستقاتل «حتى النهاية»
في ذكرى استقلالها عن روسيا.. واشنطن ستمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار

في ذكرى استقلالها عن روسيا.. واشنطن ستمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار
تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة

تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة
الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023
كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس ...
صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها

صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها
بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي

بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي
مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول

مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول
«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف

«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف
عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر

عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر
حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية

حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية
صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»

صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»

الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه

تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها

بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها
ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق

ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق
النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة

النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
سلطة الكراب
سلطة الكراب
لذيذة وشهية.. فطيرة البطاطا باللحم
لذيذة وشهية.. فطيرة البطاطا باللحم
أكواب البطاطا بالمفروم
أكواب البطاطا بالمفروم
سلطة فواكه بالمكسرات
سلطة فواكه بالمكسرات
كباب حلة مصري في خطوات بسيطة
كباب حلة مصري في خطوات بسيطة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خبز الشوفان للحمية الغذائية
خبز الشوفان للحمية الغذائية...
صدور البط بالجبن
صدور البط بالجبن...
كيك الموز المقلوب
كيك الموز المقلوب...
كيك البرتقال بالحليب
كيك البرتقال بالحليب...
نجرسكو الدجاج بالبشاميل
نجرسكو الدجاج بالبشاميل...
المزيد
ورق عنب سوري
ورق عنب سوري...
أصابع السميد بالشوكولاتة
أصابع السميد بالشوكولاتة...
فتوش تركي
فتوش تركي...
كباب حلة مصري في خطوات بسيطة
كباب حلة مصري في خطوات بسيطة...
سلطة فواكه بالمكسرات
سلطة فواكه بالمكسرات...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط