ورق عنب سوري

القاهرة - بوابة الوسط

تتعدد طرق إعداد محشي ورق العنب، ويختلف من مطبخ لآخر، واليوم نقدمه لك حسب الوصفة السورية تعليمه معنا.

المكونات

كيلوغرام لحم

كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من أوراق العنب

5 أكواب أرز

100 غرام دهن

رأس ثوم

بهارات مشكلة

سمن نباتي

كمون

فلفل أسود

ملعقة عصفر

ملح

زيت نباتي

زيت زيتون