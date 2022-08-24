Atwasat

أصابع السميد بالشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 أغسطس 2022, 12:20 مساء
أصابع السميد بالشوكولاتة
طريقة تحضير حلى أصابع السميد بالشوكولاتة (الإنترنت)
alwasat radio

حلى أصابع السميد عبارة عن خليط من السميد والشعيرية وحليب البودرة ومعجونة بالقشدة ومغطسة بالشوكولاتة، سهلة التحضير ولذيذة جدا يمكن تقديمها في المناسبات.
تعرفي إلى طريقة تحضير حلى أصابع السميد بالشوكولاتة معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات
2 كوب شعيرية
2/1 كوب حليب بودرة - سميد
2 ملعقة دقيق
علبة قشدة نستلة 200 غرام
علبة حليب مكثف نستلة 200 غرام
للتغميس: كوب شوكولاتة مذابة مع الحليب
4/1 كوب شوكولاتة بيضاء

طريقة التحضير
- في مقلاة نضع الشعيرية والسميد والحليب البودرة والدقيق ونحمصهم جيدا حتى يصبح اللون ذهبيا.
- ننقل الشعيرية والسميد والحليب والدقيق بعد التحميص إلى وعاء آخر ونضيف فوقهم القشدة والحليب المكثف ونعجن جيدا، وإذا وجدنا العجينة قاسية قليلا نزيد القليل من القشدة.
- نشكل الخليط الناتج على هيئة أصابع متساوية في الحجم ونصفهم في صينية على ورق زبدة، ثم ندخلهم البراد لمدة ساعة حتى يتماسكوا.
- نخرج الأصابع من الثلاجة ونغمسها بالشوكولاتة، ثم نصفهم مرة أخرى في صينية على ورق زبدة، ونزين بتشكيل خطوط بالشوكولاتة البيضاء على الوجه.
- ندخل حلى أصابع السميد الثلاجة مرة أخرى لتجمد بالشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

زيلينسكي في يوم الاستقلال: أوكرانيا ستقاتل «حتى النهاية»

زيلينسكي في يوم الاستقلال: أوكرانيا ستقاتل «حتى النهاية»
في ذكرى استقلالها عن روسيا.. واشنطن ستمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار

في ذكرى استقلالها عن روسيا.. واشنطن ستمنح أوكرانيا 3 مليارات دولار
تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة

تركيا تعتزم زيادة رحلاتها البحرية لتشمل بنغازي ومصراتة
الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

الأهلي طرابلس يعلن قائمة فريقه للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023
كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب

كاركاتير خيري - مستشارو المحكمة العليا يؤدون اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس ...
صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها

صدمة في جنازة ابنة المفكر الداعم للكرملين.. وموسكو :«لا رحمة» مع قاتليها
بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي

بـ15 هدفا في بداية الموسم.. بايرن ميونخ يعلن التحرر من ليفاندوفسكي
مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول

مدافع مانشستر يونايتد يكشف سر الانتصار الناضج أمام ليفربول
«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف

«بوابة الوسط» تستطلع الآراء قبل انطلاق ندوة مدينة البيضاء عن الاحتراف
عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر

عام دراسي جديد في اليمن: التلاميذ غابوا بسبب الحرب والفقر
حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية

حكومة باشاغا: نمد أيدينا بالسلام.. ولا قتال مع من اتبع الشرعية
صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»

صنع الله يحذر من تخريد مصفاة رأس لانوف وتقدير قيمتها بـ«صفر»
الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»

الحصادي ينتهي من ترجمة «الكراهية والسياسة والقانون»
تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه

تنبيه مشاهير في كاليفورنيا بسبب استهلاك المياه
«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع

«المركزي»: طلبات فتح اعتمادات مستندية لـ141 شركة خلال أسبوع
بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها

بالفيديو: السوائل الموجودة في سيارتك ووظيفتها
ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق

ماليزيا: المحكمة العليا تثبت عقوبة السجن بحق رئيس الحكومة السابق
النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة

النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة
 المزيد من كوجينة

تعليقات

عناوين ذات صلة
سلطة الذرة والأفوكادو المكسيكية
سلطة الذرة والأفوكادو المكسيكية
سلطة الكراب
سلطة الكراب
لذيذة وشهية.. فطيرة البطاطا باللحم
لذيذة وشهية.. فطيرة البطاطا باللحم
أكواب البطاطا بالمفروم
أكواب البطاطا بالمفروم
سلطة فواكه بالمكسرات
سلطة فواكه بالمكسرات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خبز الشوفان للحمية الغذائية
خبز الشوفان للحمية الغذائية...
صدور البط بالجبن
صدور البط بالجبن...
كيك الموز المقلوب
كيك الموز المقلوب...
بامية على البخار
بامية على البخار...
كيك البرتقال بالحليب
كيك البرتقال بالحليب...
المزيد
أصابع السميد بالشوكولاتة
أصابع السميد بالشوكولاتة...
فتوش تركي
فتوش تركي...
كباب حلة مصري في خطوات بسيطة
كباب حلة مصري في خطوات بسيطة...
سلطة فواكه بالمكسرات
سلطة فواكه بالمكسرات...
أكواب البطاطا بالمفروم
أكواب البطاطا بالمفروم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط