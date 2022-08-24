حلى أصابع السميد عبارة عن خليط من السميد والشعيرية وحليب البودرة ومعجونة بالقشدة ومغطسة بالشوكولاتة، سهلة التحضير ولذيذة جدا يمكن تقديمها في المناسبات.
تعرفي إلى طريقة تحضير حلى أصابع السميد بالشوكولاتة معنا وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 كوب شعيرية
2/1 كوب حليب بودرة - سميد
2 ملعقة دقيق
علبة قشدة نستلة 200 غرام
علبة حليب مكثف نستلة 200 غرام
للتغميس: كوب شوكولاتة مذابة مع الحليب
4/1 كوب شوكولاتة بيضاء
طريقة التحضير
- في مقلاة نضع الشعيرية والسميد والحليب البودرة والدقيق ونحمصهم جيدا حتى يصبح اللون ذهبيا.
- ننقل الشعيرية والسميد والحليب والدقيق بعد التحميص إلى وعاء آخر ونضيف فوقهم القشدة والحليب المكثف ونعجن جيدا، وإذا وجدنا العجينة قاسية قليلا نزيد القليل من القشدة.
- نشكل الخليط الناتج على هيئة أصابع متساوية في الحجم ونصفهم في صينية على ورق زبدة، ثم ندخلهم البراد لمدة ساعة حتى يتماسكوا.
- نخرج الأصابع من الثلاجة ونغمسها بالشوكولاتة، ثم نصفهم مرة أخرى في صينية على ورق زبدة، ونزين بتشكيل خطوط بالشوكولاتة البيضاء على الوجه.
- ندخل حلى أصابع السميد الثلاجة مرة أخرى لتجمد بالشوكولاتة وتصبح جاهزة للتقديم.
تعليقات