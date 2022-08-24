أصابع السميد بالشوكولاتة

القاهرة - بوابة الوسط

حلى أصابع السميد عبارة عن خليط من السميد والشعيرية وحليب البودرة ومعجونة بالقشدة ومغطسة بالشوكولاتة، سهلة التحضير ولذيذة جدا يمكن تقديمها في المناسبات.

تعرفي إلى طريقة تحضير حلى أصابع السميد بالشوكولاتة معنا وفقا لموقع «الوصفة».

المكونات

2 كوب شعيرية

2/1 كوب حليب بودرة - سميد

2 ملعقة دقيق

علبة قشدة نستلة 200 غرام

علبة حليب مكثف نستلة 200 غرام

للتغميس: كوب شوكولاتة مذابة مع الحليب

4/1 كوب شوكولاتة بيضاء