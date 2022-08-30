عجة الطعمية بالخضروات

القاهرة - بوابة الوسط

عجة الطعمية بالخضروات من المقبلات الشهية، التي يمكن أن تحضر في أي وقت، فهي سهلة ولا تحتاج إلى جهد أو مكونات كثيرة ومذاقها مميز، تعلميها معنا وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات

عجينة طعمية

4 بيضات

بصل أخضر مفروم

بقدونس مفروم

طماطم مفرومة

4 ملاعق صغيرة طحين

ملح

فلفل أسود

بابريكا

كزبرة يابسة

¼ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

زيت زيتون