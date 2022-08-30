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عجة الطعمية بالخضروات

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 30 أغسطس 2022, 12:01 مساء
عجة الطعمية بالخضروات
طريقة تحضير عجة الطعمية بالخضروات في مطبخك (الإنترنت)
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عجة الطعمية بالخضروات من المقبلات الشهية، التي يمكن أن تحضر في أي وقت، فهي سهلة ولا تحتاج إلى جهد أو مكونات كثيرة ومذاقها مميز، تعلميها معنا وفقا لموقع «فتافيت».

المكونات
عجينة طعمية
4 بيضات
بصل أخضر مفروم
بقدونس مفروم
طماطم مفرومة
4 ملاعق صغيرة طحين
ملح
فلفل أسود
بابريكا
كزبرة يابسة
¼ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
زيت زيتون

طريقة التحضير
- نضع البيض في وعاء مع الملح والفلفل والبابريكا والكزبرة والبيكنغ باودر ونخفق.
- نضيف البصل الأخضر والبقدونس ونخفق المكونات جيدا.
- نضيف الدقيق ونخفق حتى تمتزج المكونات معا جيدا.
- نضيف الطماطم، ونخفق ثم عجينة الطعمية، ونخفق حتى تختلط المكونات تماما.
- نحمي زيت الزيتون في مقلاة ونصب مزيج العجة فيها ونتركها تنضج من الأسفل.
- نقلب العجة ونتركها تكتسب لونا من الطرف الآخر ثم نضعها في طبق التقديم.

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