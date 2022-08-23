فتوش تركي

القاهرة - بوابة الوسط

تعلمي معنا طريقة تحضير سلطة الفتوش التركي الشهية المميزة بطعمها اللذيذ وتنوع العناصر الغذائية. تحضر بمكونات بسيطة وتعتبر طبق المقبلات الرئيسي بتركيا.

تعلمي الطريقة معنا في خطوات بسيطة وفقا لموقع «شهية».

المكونات

- حبة كبيرة مقشرة ومقطعة مكعبات بطاطا - باذنجان مقشر ومقطع مكعبات.

- 4/1 رغيف خبز مقطع مربعات ومقلي.

- 6 ورقات خس مقطعة.

- 2 حبة بندورة كبيرة مقطعة مكعبات - خيار مقطع.

- 2/1 باقة نعناع أخضر مفروم - معدنوس مفروم ناعم – بقلة.

- 2/1 كوب عصير ليمون.

- ملعقة صغيرة نعنع ناشف – ملح.

- 4/1 كوب زيت زيتون.

- كوب زيت نباتي للقلي.

لتحضير تتبيلة اللبن

كوب حليب رائب

- 2/1 كوب طحينة

- 4/1 كوب عصير ليمون

- 2 فص ثوم مهروس

- 2/1 ملعقة صغيرة ملح

للتزيين

- 4/1 كوب من حبات الرمان

- 2/1 ملعقة صغيرة سماق