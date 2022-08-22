كباب حلة مصري في خطوات بسيطة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليكِ طريقة تحضير قطع اللحم بشكل شهي عن طريق طهيها كوجبة كباب حلة من المطبخ المصري.

تعرفي إلى الطريقة وطبقيها في مطبخك بسهولة وفقًا لموقع «شهية».

المكونات

كيلو لحم بقري مقطع مكعبات

4 ثمرات بصل مفروم

2 فص ثوم

2 كوب مرقة لحم

2 ملعقة كبيرة سمن

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة