سلطة فواكه بالمكسرات

القاهرة - بوابة الوسط

تعرَّفي معنا على طريقة تحضير سلطة الفواكه الشهية لتعديها لعائلتكِ وتستمتعوا بمذاقها الشهي وفوائدها المغذية معًا.

ويمكنك أيضًا تحضيرها من دون كريمة لتقليل السعرات الحرارية إذا كنت تتبعين حمية غذائية، ويمكنك أيضًا اختيار أنواع مختلفة من الفواكه المقدمة وإضافة الفواكه المحببة لك ولعائلتك.

المكوّنات

ربع كوب توت أسود

ربع كوب فراولة مقطعة

ربع كوب كيوي مقطع

نصف كوب كريمة

ملعقتان كبيرتان جوز (حسب الرغبة)